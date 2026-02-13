VISITA ISTITUZIONALE IN PALESTINA PER 7 SINDACI LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 13 febbraio 2026 – Si è conclusa nei giorni scorsi la visita istituzionale in Palestina che ha visto la partecipazione di sei sindaci lombardi – tra cui il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – e della rappresentante del Comune di Meda. La delegazione, composta dagli amministratori di Lecco, Arese, Gorgonzola, Legnano, Lesmo, Seregno e Meda, ha visitato luoghi simbolo della Terra Santa quali Betlemme, Gerusalemme e Gerico, incontrando amministratori locali, realtà scolastiche, sociali e sanitarie.

Durante la missione sono stati approfonditi i temi della cooperazione tra città e del sostegno alle comunità locali, in un contesto segnato da forti difficoltà quotidiane. Dai diversi incontri è emersa con chiarezza la richiesta di mantenere alta l’attenzione internazionale, promuovendo dialogo, relazioni e collaborazione concreta tra comunità e ribadendo il rifiuto di ogni forma di violenza ed estremismo. A questo link, dal minuto 2:30, è possibile vedere un video-racconto del viaggio.

L’esperienza è stata raccontata dai partecipanti in una conferenza stampa, alla quale sono intervenuti i rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti: in questo contesto il Sindaco di Lecco ha comunicato di aver avviato il percorso di gemellaggio tra la Città capoluogo e quella di Betlemme.