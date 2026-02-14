Cesano Boscone. In Villa Marazzi Monsignor Delpini incontra gli amministratori e i rappresentanti politici del Decanato – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 febbraio 2026 – Nell’ambito delle iniziative della visita Pastorale dell’Arcivesco di Milano, Monsignor Mario Delpini, questa mattina, in Villa Marazzi, nell’aula consigliare della Sala Delle Carrozze, si è svolto l’incontro tra Monsignor Delpini e gli amministratori e i rappresentanti politici del Decanato.

L’obiettivo dell’incontro, moderato da Andrea Villa, delle Acli provinciali e Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire, è stato quello di favorire il confronto tra la Chiesa milanese e le istituzioni locali sulle necessità e le sfide sociali che interessano la comunità del sud ovest.

Ad accogliere il Vescovo, accompagnato dal Parroco, Don Fabio Verga, è stato il Sindaco di Cesano Boscone, Marco Pozza, che ha introdotto il dibattito così: “Nel suo ultimo “Discorso alla città” del 5 dicembre scorso l’arcivescovo ha evidenziato la necessità di una responsabilità condivisa per riparare la casa comune e di necessità di persone che si facciano avanti per il bene comune. Abbiamo avuto modo di riflettere su tematiche condivise tra i nostri territori e le istituzioni ecclesiastiche, tra cui partecipazione alla vita cittadina, attivismo politico e le sfide dei nostri tempi. Ho voluto sottolineare l’importanza di una azione condivisa su emergenze sociali come quella abitativa e di adattamento al cambiamento climatico, ambiti in cui l’azione locale é già viva e forte ma va incoraggiata da parte di tutte le istituzioni. Un bel momento di confronto per il quale voglio davvero ringraziare gli organizzatori: é stato un piacere ospitarlo nella nostra sede istituzionale per eccellenza”.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, come consigliere delegato alla Legalità e ai Beni confiscati, ha partecipato all’inaugurazione del servizio “Sosta di cura” (docce, vestiario, parrucchiere) presso la Casa Pio La Torre, bene confiscato alle mafie.

Presente anche l’arcivescovo Mario Delpini, in visita pastorale nel nostro territorio.

Il progetto è dedicato al diacono Renato Gelli, che ha promosso e collaborato all’apertura di Casa Pio La Torre.

Il bene è tornato a vivere grazie all’associazione Una Casa Anche Per Te (U.C.A.P.TE) e al Decanato di Cesano Boscone col progetto di accoglienza per uomini soli in condivisione e servizi di bassa soglia per chi vive per strada.

V. A.