Il Ministero della Cultura aderisce a “M’illumino di meno” 2026

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 febbraio 2026 – In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili del 16 febbraio, musei, parchi archeologici e istituti culturali statali partecipano all’edizione 2026 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa da Rai Radio2, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Nata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar e oggi riconosciuta dalla Legge n. 34/2022, la campagna invita istituzioni e cittadini a riflettere sull’uso delle risorse energetiche e sull’adozione di comportamenti orientati alla sostenibilità.

Per l’edizione di quest’anno, che pone al centro il contributo della ricerca scientifica nell’affrontare le trasformazioni ambientali ed energetiche, numerosi luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale interverranno sull’illuminazione di monumenti, sedi museali e spazi pubblici, attraverso la riduzione o lo spegnimento delle luci non indispensabili.

Il gesto simbolico dell’oscuramento temporaneo si traduce in un invito alla responsabilità condivisa e richiama l’attenzione sull’importanza di percorsi di sviluppo fondati su innovazione, conoscenza e uso consapevole delle risorse.

L’adesione coinvolge istituti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto, con interventi programmati su facciate, spazi monumentali e ambienti espositivi.

Anche la Direzione generale Musei partecipa alla campagna con la disattivazione delle luci negli uffici e negli ambienti comuni a partire dalle ore 19.00.

La partecipazione dei luoghi della cultura statali si inserisce nell’impegno del Ministero della Cultura volto a promuovere pratiche di gestione sostenibile del patrimonio e a rafforzare una sensibilità diffusa verso il risparmio energetico.

Di seguito l’elenco degli istituti museali aderenti all’edizione 2026 di “M’illumino di meno” (Aggiornato al 12 febbraio 2026)

Abruzzo

Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila – Spegnerà l’illuminazione del ponte e del fossato del Castello cinquecentesco dalle 17:30 alle 19:30

Basilicata

Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri – Spegnerà l’illuminazione dell’ingresso dalle 19:00 alle 20:00

Museo archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” – Spegnerà l’illuminazione della facciata e l’ingresso dalle 19:00-20:00

Calabria

Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria – Spegnerà l’illuminazione dell’interno dell’edificio per l’intera giornata

Campania

Reggia di Caserta – Spegnerà l’illuminazione degli androni, del cannocchiale e degli appartamenti reali dalle 19:00 alle 21:30

Certosa di San Lorenzo – Abbasserà progressivamente l’illuminazione del Chiostro grande dalle 19:00 alle 8:00

Anfiteatro campano – Spegnerà l’illuminazione dell’intero monumento dalle 18:00 alle 19:00

Teatro romano di Benevento – Spegnerà l’illuminazione dell’intero monumento dalle 19:30 alle 8:30

Palazzo della Dogana dei Grani – Spegnerà l’illuminazione della sala centrale dell’edificio dalle 18:00 alle 8:00

Museo archeologico nazionale di Napoli -Spengerà l’illuminazione della facciata dalle 19.45 alle 21.00

Parco archeologico di Ercolano – Spegnerà la facciata monumentale di corso Resina dalle 19:00 alle 8:00

Emilia-Romagna

Museo archeologico nazionale di Sarsina – Spegnerà l’illuminazione del Mausoleo di Rufus dalle 19:00 alle 01:00

Lazio

Archivio di Stato di Frosinone – Spegnerà l’illuminazione dalle 18:00 alle 07:50

Museo archeologico nazionale Prenestino e Santuario della Fortuna Primigenia – Spegnerà l’illuminazione della facciata del Museo archeologico e del Santuario dalle 19:00 alle 07:00

Casa Museo Boncompagni Ludovisi – Spegnerà l’illuminazione della facciata, del giardino, dell’androne, dell’ingresso e delle sale espositive dalle 20:00

Pantheon – Spegnerà l’illuminazione del pronao e della facciate dalle 19:00 alle 19:30

Vittoriano – Spegnerà l’illuminazione della facciata dalle 19.30 per permettere il corretto deflusso dei visitatori

Palazzo Venezia – Spegnerà l’illuminazione della Loggia delle Benedizioni dalle 19:00

Casa Museo H.C. Andersen – Spegnerà l’illuminazione della facciata e delle sale interne dalle 19:00

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio – Spegnerà l’illuminazione dell’atrio dalle 08:30 alle 17:00

Castel Sant’Angelo – Spegnerà l’illuminazione del cilindro dalle 19:00 alle 19:30

Parco archeologico del Colosseo – Spegnerà l’illuminazione esterna e interna dalle 19.30 alle 00.00

Lombardia

Palazzo Ducale di Mantova – Spegnerà l’illuminazione della facciata di Castello di San Giorgio dalle 19:00 alle 6:00

Piemonte

Castello di Agliè – Spegnerà l’illuminazione della piazza del Castello dalle 19:00 alle 06:00

Forte di Gavi – Spegnerà l’illuminazione esterna del Forte dalle 19:00 alle 06:00

Castello di Racconigi – Spegnerà l’illuminazione dell’intero complesso museale dalle 19:00 alle 06:00

Puglia

Museo archeologico nazionale e Castello normanno di Gioia del Colle – Spegnerà l’illuminazione della struttura dalle 19:00 alle 20:00

Castello svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia – Spegnerà l’illuminazione di tutto il fossato della cinta difensiva dalle 19.00 alle 19.30

Sardegna

Musei nazionali di Cagliari – Spegnerà l’illuminazione della Porta Arsenale, portale di accesso alla Cittadella dei Musei, dalle 19:00 alle 07:00

Museo archeologico ed etnografico “G. A. Sanna” – Spegnerà l’illuminazione della facciata frontale del museo dalle 19:00 alle 20:00

Pinacoteca nazionale di Sassari – Spegnerà l’illuminazione della facciata e delle sale museali dalle 19:00 alle 20:00

Compendio Garibaldino di Caprera – Spegnerà l’illuminazione delle facciate della Casa Bianca di Garibaldi e attenuerà l’illuminazione interna dalle 19:00 alle 24:00

Museo nazionale “Memoriale Giuseppe Garibaldi” – Spegnerà l’illuminazione delle facciate dalle 19:00 alle 24:00

Veneto

Museo archeologico nazionale Concordiese di Portogruaro – Spegnerà l’illuminazione della facciata dalle 19:00 alle 19:30

