Milano. Incidente all’incrocio tra via Gozzoli e via Parri, 5 contusi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio 2026 – Questa sera, intorno alle ore 20.15, all’incrocio tra la via Parri e la via Gozzoli, è avvenuto un incidente tra due utilitarie. Cinque persone, una ragazzi di 21 anni, un ragazzo di 31 anni, una donna di 53 anni, una di 63 e un uomo di 67 anni sono rimasti contusi. Sul posto sono giunte tre ambulanze, che hanno valutato in codice verde gli occupanti delle due auto, per le contusioni riportate durante l’impatto. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale che ha fatto tutti i rilievi.

V. A.