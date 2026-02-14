MONZA E BRIANZA. LA POLIZIA DI STATO COORDINA CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE PRESSO ESERCIZI PUBBLICI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 febbraio 2026 – Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti in attuazione di quanto condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai controlli sui pubblici esercizi e sulle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, la Polizia di Stato ha coordinato un servizio straordinario di controllo presso un esercizio pubblico del territorio di Seregno. All’attività hanno partecipato personale della Polizia di Stato, in particolare della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’ATS, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel corso delle verifiche sono stati identificati avventori e personale dell’esercizio e sono stati effettuati accertamenti amministrativi e di polizia giudiziaria. All’esito dei controlli sono state riscontrate irregolarità di natura impiantistica e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Sono inoltre emerse criticità relative alle misure di prevenzione incendi e alle vie di esodo, per le quali sono state impartite prescrizioni al titolare dell’attività. Nel corso delle attività sono state altresì accertate irregolarità in materia di rapporti di lavoro. È stata inoltre contestata una violazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale ed è stato eseguito il sequestro di ulteriore sostanza rinvenuta nelle pertinenze del locale.Le operazioni si sono svolte regolarmente e senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Analoghi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e degli avventori dei locali di pubblico intrattenimento.