RHO, CECCHETTI (LEGA): “PLAUSO ALLA POLIZIA LOCALE PER L’ARRESTO DEL FUGGITIVO. SOLIDARIETÀ ALL’AGENTE FERITO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 febbraio – “Desidero esprimere il mio ringraziamento agli agenti della Polizia locale di Rho per l’ottimo lavoro svolto nel fermare l’uomo che, dopo aver tentato la fuga all’alt, ha aggredito gli operatori durante le operazioni di controllo. Un intervento tempestivo e professionale che ha consentito di bloccare un soggetto già noto alle forze dell’ordine e di garantire la sicurezza dei cittadini.

Rinnovo inoltre la mia piena solidarietà all’agente rimasto ferito durante l’intervento. Chi ogni giorno opera sul territorio per difendere la legalità merita rispetto, sostegno concreto e il pieno riconoscimento delle istituzioni.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.