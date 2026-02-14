Sanremo 2026: Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival

Sul palco al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 14 febbraio 2026 – Si arricchisce la squadra di co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. A salire sul palco del Teatro Ariston, nella veste di co-conduttore della prima serata, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini sarà il 36enne Can Yaman, star di fama internazionale, uno degli attori più riconosciuti nel panorama televisivo contemporaneo. Poliglotta, parla fluentemente turco, inglese, italiano e spagnolo, qualità che gli ha permesso di affermarsi con successo in produzioni di respiro internazionale. Protagonista di numerose serie in tutto il mondo come “Sandokan”, serie Rai, diretta da Jan Michelini e Nicola Abbatangelo, e “El Turco” diretta da U.Bayraktar. Attualmente è impegnato, per la prima volta, in Spagna nelle riprese della serie “El laberinto de las mariposas”, un thriller romantico, diretto da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel. Prossimamente tornerà sul set per la seconda stagione di “Sandokan”.