Spaccio di droga: un arresto al Q.re Lavagna di Corsico e un arresto a Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone / Corsico, 14 febbraio 2026 – Ieri, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato due cittadini italiani di 23 e 47 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio, alle ore 15 circa, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nel quadro di un intervento contro il commercio illegale di sostanze stupefacenti hanno notato il 47enne uscire dal proprio appartamento di Corsico (MI), in via Cellini, salire a bordo della sua autovettura e dirigersi verso la stazione dei Carabinieri per adempiere alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG per un arresto per droga avvenuto a fine gennaio. Dopo, l’uomo si è diretto a Settimo Milanese (MI) e giunto via Pastore si è incontrato con una donna con la quale ha scambiato qualcosa. Gli agenti hanno fermato la donna che è stata trovata in possesso di una dose di cocaina precedentemente acquistata dal 47enne, che alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare, colpendo gli agenti e scaraventandoli sulle auto parcheggiate per guadagnarsi la fuga, ma è stato fermato dagli altri poliziotti giunti in ausilio. Nella sua autovettura, con l’aiuto dell’unità cinofila della Polizia Locale sono stati rivenuti otto dosi di hashish e 1560 euro.

Intorno alle ore 20, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti a Corsico (MI), in via Marzabotto, hanno fermato un giovane italiano di 23 anni trovandolo in possesso di una dose di cocaina dal peso di 5,8 grammi e 790 euro. Nel suo appartamento a Cesano Boscone (MI), i poliziotti hanno sequestrato due bilancini di precisione, 50 misurini millimetrati intrisi di cocaina, un coltello da cucina di grandi dimensioni, e altro materiale per il confezionamento.

All’interno della sua auto, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale sono stati trovate due dosi di hashish, sette involucri di cocaina e ulteriori 100 grammi di hashish. Il giovane, condotto nel commissariato di via Lorenteggio per gli accertamenti di rito, ha colpito più volte un poliziotto cercando di scappare ma è stato bloccato dagli agenti prontamente intervenuti.

