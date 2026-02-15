Argento per l’alpina Moioli e podio sfiorato per Della Mea

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2026 – Continua il momento magico degli atleti alpini: Michela Moioli è argento nello Snowboard cross a squadre miste, mentre Lara Della Mea ottiene il terzo tempo nel gigante ma resta senza medaglia perché ci sono due seconde a pari merito.

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 arriva un importante argento per l’Italia nello snowboard cross a squadre miste, conquistato da Michela Moioli in coppia con Lorenzo Sommariva.

Per Moioli, atleta del Centro Sportivo dell’Esercito – Sezione Sport Invernali, che fa capo al Centro Addestramento Alpino, si tratta dell’ennesima conferma a livello olimpico. La sua esperienza e solidità in gara hanno contribuito in modo decisivo al risultato finale, al termine di una prova intensa e combattuta.

Un podio che premia la continuità e la professionalità dell’atleta bergamasca, punto di riferimento dello snowboard italiano e rappresentante del mondo alpino in ambito sportivo internazionale.
Lara Della Mea, anche lei del Centro sportivo di Courmayeur del centro di addestramento alpino di Aosta, è autrice di una strepitosa seconda manche nello slalom gigante, che chiude al terzo posto, rimanendo però fuori dalle medaglie perché ci sono due sciatrici seconde a pari merito.

Il Comandante del Centro Addestramento Alpino, gen. b. Alessio Cavicchioli, il comandante della Sezione Sport Invernali, ten. col. Patrik Farcoz, e il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, hanno espresso le loro congratulazioni per il prestigioso traguardo raggiunto, sottolineando il valore sportivo e umano dell’atleta. Un podio che conferma la continuità di rendimento di Moioli e il contributo qualificato del mondo alpino allo sport italiano.

Il plauso dell’Associazione Nazionale Alpini per le due atlete (Moioli è iscritta al Gruppo ANA di Alzano Lombardo) si estende a Federica Brignone (maresciallo dei Carabinieri) che conquista un secondo oro nello slalom gigante con una gara leggendaria. Ricordiamo che l’ANA è impegnata con oltre mille volontari nel sostegno operativo delle Olimpiadi in sinergia con la Joint Task Force della Difesa.

