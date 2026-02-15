Bergamo, tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo in un supermercato e le rompe il femore: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 15 febbraio 2026 – Nel primo pomeriggio di ieri, sabato 14 febbraio, in un supermercato Esselunga di via Corridoni, un uomo di 37 anni, rumeno, sulla porta di ingresso, ha afferrato con violenza una bambina di un anno e mezzo per le gambe con l’intento di portarla via. La pronta reazione dei genitori e l’aiuto degli addetti del supermercato ha evitato il rapimento: il padre ha bloccato l’uomo, la madre teneva con sé la figlia.

L’uomo è stato arrestato per tentato sequestro di minore nonché di lesioni personali aggravate perché, la bambina ha riportato la frattura del femore.

Redazione