Ferrarese – Respinti (FdI): “Un anno di abbandono in p.le Lagosta, sostegno alla protesta dei residenti ignorati da Comune”

Di
Redazione
-
0
46

(mi-lorenteggio.com) Milano – 15 febbraio 2026 – “In piazzale Lagosta, all’angolo con via Garigliano, i residenti hanno simbolicamente “celebrato” il passaggio di un intero anno dalla segnalazione al Comune di Milano e al Nucleo di Intervento Rapido del pericoloso rigonfiamento del manto presente sul marciapiede.

Una cunetta evidente e ad alta pericolosità, soprattutto nelle ore notturne, che rappresenta un rischio concreto e un impedimento per anziani, bambini, persone con disabilità motoria e per tutti i passanti.

Nonostante la presenza delle transenne del Nucleo di Intervento Rapido, a distanza di oltre dodici mesi l’asfalto non è ancora stato correttamente ripristinato.

Sulle transenne i cittadini hanno apposto festoni, palloncini e un cartello con la scritta “Buon compleanno”, oltre a un secondo cartello con la frase: «È passato un altro anno in compagnia della nostra cunetta, grazie al NUIR del Comune di Milano».

Il consigliere di Municipio, Mattia Ferrarese (FdI), dichiara:

«Mentre il Comune pensa ad attivare nuove ZTL nel quartiere Isola, si dimentica dei problemi concreti dei cittadini.

Qui siamo davanti a una problematica segnalata da più di un anno: le transenne del Nucleo di Intervento Rapido sono ancora presenti, ma il ripristino del manto stradale non è mai avvenuto.

Evidentemente questo Nucleo tanto rapido non è.

I residenti oggi ricordano all’amministrazione Sala che è trascorso più di un anno e che i cittadini aspettano ancora il ripristino del manto.»

Matteo Respinti, membro del coordinamento di Fratelli d’Italia Municipio 9, dichiara:

«La protesta dei cittadini non può che far sorridere amaramente: si “festeggia” un anno dalla richiesta di intervento.

I tempi del Comune ci allibiscono. Il paradosso di piazzale Lagosta è essere a un passo dal Bosco Verticale e dalle vetrine scintillanti dell’Isola, eppure risultare completamente dimenticata dall’amministrazione Sala.

Servono manutenzioni ordinarie puntuali, non solo grandi progetti vetrina.»

I rappresentanti di Fratelli d’Italia si attiveranno affinché il grido dei cittadini trovi riscontro concreto da parte dell’amministrazione comunale.”

Redazione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui