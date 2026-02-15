Ferrarese – Respinti (FdI): “Un anno di abbandono in p.le Lagosta, sostegno alla protesta dei residenti ignorati da Comune”

(mi-lorenteggio.com) Milano – 15 febbraio 2026 – “In piazzale Lagosta, all’angolo con via Garigliano, i residenti hanno simbolicamente “celebrato” il passaggio di un intero anno dalla segnalazione al Comune di Milano e al Nucleo di Intervento Rapido del pericoloso rigonfiamento del manto presente sul marciapiede.

Una cunetta evidente e ad alta pericolosità, soprattutto nelle ore notturne, che rappresenta un rischio concreto e un impedimento per anziani, bambini, persone con disabilità motoria e per tutti i passanti.

Nonostante la presenza delle transenne del Nucleo di Intervento Rapido, a distanza di oltre dodici mesi l’asfalto non è ancora stato correttamente ripristinato.

Sulle transenne i cittadini hanno apposto festoni, palloncini e un cartello con la scritta “Buon compleanno”, oltre a un secondo cartello con la frase: «È passato un altro anno in compagnia della nostra cunetta, grazie al NUIR del Comune di Milano».

Il consigliere di Municipio, Mattia Ferrarese (FdI), dichiara:

«Mentre il Comune pensa ad attivare nuove ZTL nel quartiere Isola, si dimentica dei problemi concreti dei cittadini.

Qui siamo davanti a una problematica segnalata da più di un anno: le transenne del Nucleo di Intervento Rapido sono ancora presenti, ma il ripristino del manto stradale non è mai avvenuto.

Evidentemente questo Nucleo tanto rapido non è.

I residenti oggi ricordano all’amministrazione Sala che è trascorso più di un anno e che i cittadini aspettano ancora il ripristino del manto.»

Matteo Respinti, membro del coordinamento di Fratelli d’Italia Municipio 9, dichiara:

«La protesta dei cittadini non può che far sorridere amaramente: si “festeggia” un anno dalla richiesta di intervento.

I tempi del Comune ci allibiscono. Il paradosso di piazzale Lagosta è essere a un passo dal Bosco Verticale e dalle vetrine scintillanti dell’Isola, eppure risultare completamente dimenticata dall’amministrazione Sala.

Servono manutenzioni ordinarie puntuali, non solo grandi progetti vetrina.»

I rappresentanti di Fratelli d’Italia si attiveranno affinché il grido dei cittadini trovi riscontro concreto da parte dell’amministrazione comunale.”

