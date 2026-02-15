L’ASST Fatebenefratelli Sacco accoglie la delegazione olandese in occasione dei Giochi Olimpici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2026 – Oggi l’Ospedale Luigi Sacco di Milano ha accolto la delegazione istituzionale dei Paesi Bassi guidata dalla Ministro per la Gioventù, la Prevenzione e lo Sport, Judith Tielen, in visita in Lombardia nell’ambito delle iniziative istituzionali collegate ai Giochi Olimpici attualmente in corso.

Con la Ministro erano presenti rappresentanti del Dipartimento Sport olandese, dell’Ambasciata e del Consolato dei Paesi Bassi in Italia, insieme a funzionari dell’area sport e relazioni internazionali.

Alla visita ha preso parte anche Regione Lombardia, con la presenza del dott. Danilo Cereda, Direttore dell’Unità Operativa Prevenzione della DG Welfare, a conferma dell’attenzione regionale ai temi della prevenzione e della tutela della salute in ambito sportivo e alla collaborazione con partner europei, in particolare con i Paesi Bassi, per la condivisione di buone pratiche e modelli innovativi in ambito sanitario e sportivo.

Nel corso dell’incontro, la Direzione ha presentato alla delegazione l’ASST Fatebenefratelli Sacco, illustrandone organizzazione e modello operativo: una realtà sanitaria articolata su quattro presidi ospedalieri — Sacco, Fatebenefratelli, Buzzi e Melloni — e su una rete di servizi territoriali attivi in cinque distretti cittadini, con funzioni integrate tra assistenza ospedaliera, prevenzione e presa in carico sul territorio.

La tappa presso il Presidio Ospedaliero Luigi Sacco, inserita nel programma di confronto sui modelli di prevenzione e tutela della salute nello sport, è stata preceduta da un incontro nella Casa di Comunità Farini, dove la delegazione ha visitato il centro vaccinale e gli ambulatori, approfondendo tema della prevenzione e delle vaccinazioni anche legate al mondo dello sport. Presso il PO Sacco, invece, sono stati approfonditi i percorsi di medicina sportiva e i servizi sanitari dedicati agli atleti, con la presentazione delle attività ambulatoriali e dei programmi di prevenzione e monitoraggio attivati anche a supporto degli eventi sportivi internazionali.

«Ringrazio la Ministro Tielen, Regione Lombardia e tutti i membri della delegazione olandese per la visita e per l’interesse dimostrato verso il nostro modello organizzativo e i percorsi dedicati alla salute nello sport», ha dichiarato Maria Grazia Colombo, Direttrice Generale ASST Fatebenefratelli Sacco. «Con i Giochi Olimpici in corso, il confronto tra istituzioni sanitarie e sportive è ancora più prezioso: condividere esperienze e buone pratiche contribuisce a rafforzare la tutela degli atleti e la qualità dei servizi».

L’incontro ha rappresentato un momento di scambio tecnico e istituzionale sui temi della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute nello sport, rafforzando il dialogo tra sistemi sanitari europei impegnati nel supporto ai grandi eventi sportivi.

“Un rapido accesso a cure di qualità in caso di infortunio è di assoluta importanza per gli atleti olimpici e per tutti coloro che praticano sport”, ha aggiunto la Ministro Tielen. “ Ecco perché l’iniziativa di Regione Lombardia e dell’ospedale Sacco assume grande valore. Durante i Giochi olimpici invernali, TeamNL ha instaurato un’ottima collaborazione con i presidi medici di Milano, Bormio, Livigno, e Cortina d’Ampezzo. Il Sistema di cure diffuse che ho potuto vedere qui rispecchia il Sistema che abbiamo nei Paesi Bassi dove diversi ospedali presenti sul territorio collaborano per offrire un servizio di alta qualità. Sono colpita dalle professionalità coinvolte nel progetto e mi auguro questa collaborazione possa continuare anche dopo i Giochi olimpici e paralimpici per tutti gli atleti che necessitano di cure in Lombardia”.