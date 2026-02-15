m2o MORNING CLUB: JOVANOTTI IN CONSOLLE CON ALBERTINO E I PARISI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2026 – Oggi a sorpresa Jovanotti in consolle a m2o Morning Club insieme ad Albertino, direttore artistico di Radio m2o, e ai PARISI.

L’esclusivo appuntamento “m2o Morning Club” è organizzato da Radio m2o e porta nelle domeniche mattina milanesi alla Fabbrica del Vapore il soft clubbing con dj, producer e artisti della scena elettronica. I prossimi appuntamenti (8 e 22 marzo) si terranno sempre nello spazio Vapore 1928. Domani, lunedì 16 febbraio, verranno inoltre annunciate nuove date dell’evento.

Info e biglietti sul sito m2o.it e sui canali social ufficiali di Radio m2o