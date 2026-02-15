MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2026 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 16 febbraio, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno gli ordini del giorno collegati al dibattito sul tema Urbanistica.

Il Programma dei lavori prevede poi il “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per l’anno 2026”, la Nomina di un componente della Commissione degli esperti per la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate” e gli “Indirizzi per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale (…)”.

Previsti poi gli ordini del giorno collegati alle delibere tariffe dei civici musei, Bilancio di Previsione, Piano Welfare, Regolamento della Commissione per il Paesaggio e Statuto di MM S.p.A.

In coda, una delibera di debito fuori bilancio, una modifica al Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale e “Integrazioni al vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, mozioni e ordini del giorno”.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno dei consiglieri Michele Albiani, Luca Costamagna (Partito Democratico): Integrazione tra conservazione storica e adattamento climatico.

Mozione del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Posizionamento targa Cristina Scozia e vittime della strada a Milano.

Ordine del giorno della Consigliera Marzia Pontone (Lista Sala): Proposta di adesione della Città di Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Intitolazione di un giardino pubblico e/o installazione di una targa commemorativa in memoria di Achille Barosi e Chiara Costanzo.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Trasparenza, disponibilità e manutenzione degli impianti di risalita nelle stazioni della metropolitana di Milano.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Iniziative del Comune di Milano per la promozione del dialogo interreligioso, la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo.

Mozione del Consigliere Carlo Monguzzi (Europa Verde): Sospensione del gemellaggio con Tel Aviv.

Mozione della Consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Presidi fissi Arco della Pace, Porta Venezia, Via Archinto/Isola, Navigli.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Ordine del giorno del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): Invito a Papa Leone XIV a Milano.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei (Lista Sala): Misure per la sicurezza di chi si muove a piedi.

Mozione a firma della Consigliera Annarosa Racca (Lega): Adesione del Comune di Milano alla “Rottamazione Quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

Ordine del Giorno del Consigliere Michele Mardegan (Fratelli d’Italia): Clausola Earn out immobiliare.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sostegno e sviluppo di servizi innovativi di mobilità urbana e revisione delle norme comunali per il trasporto persone.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intitolazione di un’area verde in prossimità del Piccolo Teatro a Eufemia Borraccia Brancato, protagonista dell’artigianato sartoriale teatrale italiano.

Mozione del Consigliere Carmine Pacente (Riformisti): PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Mozione a firma dei Consiglieri Valerio Pedroni, Beatrice Uguccioni, Federico Bottelli (Partito Democratico): Integrazione del Piano Casa per la promozione della formula della proprietà indivisa.

Mozione del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado nelle aree tra il Quartiere Rogoredo e il Comune di San Donato Milanese.

Ordine del giorno del Consigliere Daniele Nahum (Riformisti): Azioni a sostegno dell’infanzia ucraina e condanna delle violenze sui minori perpetrate sui territori occupati.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Mozione del Consigliere Enrico Fedrighini (Misto): Conferimento della cittadinanza onoraria alla giurista, funzionaria e relatrice delle Nazioni Unite Francesca Abanese.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Ordine del giorno dei Consiglieri Gianmaria Radice e Daniele Nahum (Riformisti): Impegni della città di Milano verso le vittime civili del conflitto Israelo-Palestinese.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Mozione della Consigliera Alice Arienta (Partito Democratico): Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Mozione del Consigliere Marco Cagnolati (Fratelli d’Italia): Disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e problematiche di ordine pubblico in Via Pacini. NUOVO TESTO

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Ordine del giorno a firma delle Consigliere Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni e del consigliere Federico Bottelli (Partito Democratico): Azioni urgenti a favore degli inquilini di Via Lorenteggio 183.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (Riformisti): Sottopasso ciclopedonale per Area Tre ponti.

Ordine del Giorno del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Ordine del Giorno della Consigliera Diana De Marchi (Partito Democratico): Difesa dell’educazione all’affettività, alla sessualità consapevole e al pensiero critico nelle scuole come strumenti fondamentali di prevenzione della violenza e promozione della cittadinanza democratica.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Contributo di solidarietà per danni causati dalle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro e moratoria sulle contravvenzioni elevate il 23-9-2025.

Ordine del Giorno dei consiglieri Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara (Europa Verde): Gestione extracosti Villaggio olimpico.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Semafori pedonali.

Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi (Partito Democratico) e Daniele Nahum (Riformisti): Censura alla nota della Direzione Generale Detenuti e trattamento del DAP n. 454011 del 21.10.2025. con richiesta del suo annullamento agli Organi istituzionali preposti.

Mozione del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Sostegno del Comune di Milano al piano di pace promosso dall’amministrazione americana guidata da Donald Trump.

Ordine del giorno della Consigliera Diana De Marchi (Partito Democratico): Sostegno del popolo iraniano, per il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto.

Mozione della Consigliera Deborah Giovanati (Forza Italia): Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Mozione del Consigliere Piscina (Lega): Costituzione del Comune di Milano quale parte civile contro i danni causati da alcuni manifestanti pro Global Sumud Flotilla al monumento dedicato a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo.

Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): Richieste per migliorare la vivibilità in Via Don Orione.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina (Lega): Intitolazione fermata metropolitana “Gorla” ai “Piccoli Martiri di Gorla”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): Tutela del monumento a Vittorio Emanuele II in occasione dei festeggiamenti di San Silvestro in Piazza Duomo.

Mozione a firma del consigliere Alessandro Verri (Lega): Blocco lavori relativi all’intervento di urbanistica tattica in piazza Bettini e apertura di un percorso partecipativo di vera riqualificazione.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Roberta Osculati e Rosario Pantaleo (Partito Democratico): Intitolazione di un luogo della città a ricordo della nascita della radiofonia privata.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): Chiusura campi nomadi irregolari.

Mozione del Consigliere Samuele Piscina: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.