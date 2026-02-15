Milano, contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti: sette arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 febbraio 2026 – Venerdì 13 febbraio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini cubani, un uomo e una donna di 28 e 25 anni, una cittadina argentina 43enne e un cittadino cubano di 47 anni, tutti per furto aggravato in concorso. Due cittadini peruviani di 23 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per tentato furto aggravato in concorso e un cittadino italiano 24enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile milanese sono venuti a conoscenza di un furto commesso intorno alle 17, all’interno di un bar del Centro commerciale Portello, ad opera di due donne poi allontanatesi a bordo di un’auto con all’interno due uomini. Intorno alle 21, durante un servizio contro i reati predatori, i poliziotti hanno individuato l’autovettura in viale Marche con i quattro soggetti. Giunti presso un ristorante della stessa via, il 47enne seduto lato passeggero è sceso dall’auto e ha iniziato a osservare le vetrate del locale in cerca di potenziali vittime, individuando una cittadina italiana 56enne; mentre il 28enne peruviano conducente è rimasto all’interno dell’auto, le due donne sono entrate all’interno del locale, tenute a vista dal 47enne appostato all’ingresso. Nella circostanza, dopo un cenno d’intesa, la 35enne si è impossessata della borsa della vittima, allontanandosi con i complici a bordo dell’auto per poi essere intercettati dagli agenti in viale Lunigiana angolo via Melchiorre Gioia. All’interno dell’auto è stata trovata la borsa poco prima asportata e contenente denaro contante, carte di credito ed effetti personali, il tutto poi restituito all’ignara vittima. Infine, da successivi accertamenti, le due donne sono state indagate in stato di libertà per il furto di una borsa commesso durante il pomeriggio presso il centro commerciale.

Intorno alle 19, i poliziotti della Mobile hanno notato quattro giovani a bordo di un tram in direzione Oberdan, i quali si muovevano con fare sospetto e in costante comunicazione tra loro tramite auricolari. Giunti nei pressi di un locale di via Malpighi, il 23enne e il 26enne si sono posizionati all’ingresso mentre gli altri due complici osservavano a distanza facendo da palo; dopo qualche minuto i due all’ingresso hanno notato un’anziana 73enne con uno zaino poggiato nel cestino della propria bici e, approfittando di un momento favorevole, hanno asportato lo zaino tentando poi di allontanarsi, venendo intercettati dagli agenti, appostati nelle vicinanze.

Infine, alle 21:30 circa, gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga in zona Porta Venezia e limitrofe, hanno notato il 24enne che, con fare sospetto, usciva da un locale di via Lambro, dirigendosi verso l’auto parcheggiata. Fermato per un controllo in viale Brianza, l’uomo è stato trovato in possesso di 120 euro e cinque grammi e mezzo di hashish; inoltre, nascosti nell’imbottitura di un sedile dell’auto, sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish da 100 grammi circa e 51 grammi di hashish suddivisi in 9 involucri.