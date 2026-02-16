AMBIENTE. SI ALLARGA LA FAMIGLIA DELL’ALLEANZA DELLE IMPRESE PER L’ARIA E IL CLIMA

Nuova edizione al via con 83 aderenti tra grandi, medie, piccole e micro imprese



(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026 – La famiglia dell’Alleanza delle imprese per l’Aria e il Clima si allarga: sono 83, tra grandi, medie, piccole e micro, le imprese che hanno aderito, proseguendo così il cammino iniziato nel 2025 dalle prime 56 aziende, gran parte della quali ha confermato la partecipazione anche per questo anno.

Una sinergia con cui l’Amministrazione condivide e porta avanti, grazie a una collaborazione strutturata tra pubblico e privato, azioni e progetti concreti a supporto delle sfide e degli obiettivi del Piano Aria Clima (PAC) legati alla qualità dell’aria, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e alla consapevolezza ambientale, conscia del ruolo centrale che il tessuto imprenditoriale ed economico ha nella trasformazione ecologica della città.



Tra le 83 imprese, 28 sono grandi imprese, 12 medie, 15 piccole e 28 micro imprese.

Possono aderire all’Alleanza per l’Aria e il Clima seguendo una o più azioni di un portfolio sviluppato dai tecnici comunali o sviluppate in proprio (Livello I) oppure partecipando a progetti proposti dal Comune (Livello II), per esempio promuovendo progetti per una città sostenibile, tra cui l’ombreggiamento urbano, o ancora progetti per aumentare il verde in città.



“È bello e importante che la famiglia delle imprese dell’Alleanza per l’aria e il clima sia sempre più numerosa – commenta l’assessora all’Ambiente e al Verde Elena Grandi –. Grazie quindi alle nuove aziende aderenti e grazie anche a chi ha creduto con noi in questo progetto fin dall’inizio, rinnovando anche quest’anno la fiducia, l’entusiasmo e soprattutto la consapevolezza nel portare avanti azioni concrete e condivise sul territorio per una città più vivibile e resiliente”.



Le imprese dell’Alleanza

2G Nano Tech, 3Bee Srl, A2A SPA, Abitare Società Cooperativa, Adecco Italia Spa, AECOM, Agos Ducato S.p.A., Air Factory Srl Società Benefit, ALTIS Advisory SRL SB, Alveo Spa (Alveo Group), Ampere Transition Srl, Atlante Italia, ATM, Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Borsino Rifiuti/Taebioenergy srl, Boston Consulting Group, Bureau Veritas Italia spa, Camera Arbitrale di Milano, Carbotermo, Cariplo Factory, CAV Vittorio Scipioni, Circularity, Clinica Botanica, CRIF S.p.A., Deloitte Italia, DT4, EDERA Srl Impresa Sociale, EEETRA Srl SB, eNextGen S.r.l., ERM Italia, e-technology masters, FLORESTA SOCIETÁ AGRICOLA S.R.L., FOUR SUSTAINABLE LOGISTICS SRL, FRIGERIO VIAGGI SRL, Green Media Lab, Gremove Srl SB, Groupama Assicurazioni, Gruppo CAP, HARLEY & DIKKINSON CONSULTING S.R.L. – SOCIETA’ BENEFIT, Havas, HPC Italia, IGPDecaux S.p.A., InVento Innovation Lab Impresa Sociale s.r.l., IPlanet S.p.A., IQVIA Solutions Italy S.r.l., LAND, Life Solutions Wisdom Srl (Wise Society), LifeGate S.p.A. – Società Benefit, L’OREAL ITALIA SPA, MAI TAI SRL, MAIRE, Midea Italia S.r.l., Montana, MUGO srl Società Benefit, Naturalmente Cascina Sella Nuova, Omnicom Media Group, Princes Retail Spa (Carrefour Italia ), R2M Solution, REair, Regg3 S.r.l. SB, Renerit, Resolution Hub S.r.l. SB, Ricehouse, SACE, Saipem SpA, SANTERIA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, ScuolaOnline, Siemens S.p.A., SILEA, SiWeGo, Stantec SPA, Superforma Srl, TAUA, TEATRO CARCANO, TECNOSTRUTTURE SRL, TEICOS group, TEKNE, The Blue Planet Spa, True Energy Advisory (Biotitan), United Parcel Service Italia srl, Up2You, Veolia Italia, WSP Italia.