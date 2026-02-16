Bozzoli Extra – esperienze artistiche partecipate in Villa Burba

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 febbraio 2026. “Bozzoli – esperienze artistiche partecipate in Villa Burba” è un progetto di Caminante | Teatro selvaggio, Consorzio CoopeRho AltoMilanese, WHYNOT, con coordinamento territoriale del Comune di Rho e finanziato dal Bando Cultura 2025 di Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Dopo la seconda edizione di “Bozzoli mini-festival di arti performative” in Villa Burba, che si è conclusa a settembre, il progetto continua con “Bozzoli EXTRA”, una rassegna diffusa di performance a ingresso gratuito con il coinvolgimento della cittadinanza e dei gruppi formali e informali del territorio, nella cornice di Villa Burba. Il palinsesto prevede numerosi eventi, da gennaio a giugno.



Bozzoli EXTRA si è aperto con lo spettacolo di Caminante | Teatro selvaggio “Pelle”, andato in scena il 31 gennaio 2026 nella splendida Sala del Camino di Villa Burba. La performance ha esplorato i temi della perdita, della libertà e del possesso, mettendo in risalto il punto di vista della vittima senza dimenticarsi del “cacciatore”. La serata, conclusasi con un talk insieme alla compagnia e un momento conviviale, ha riscosso un grande successo, avvicinando nuovo pubblico al progetto Bozzoli e nuovi volontari anche tra i giovanissimi.



A breve uscirà una nuova call per volontari, rivolta a cittadini e cittadine che abbiano desiderio di ingaggiarsi nell’organizzazione di questa rassegna diffusa di performance in Villa Burba. Il prossimo in calendario è “Divina” di WHYNOT e si terrà sempre in Sala del Camino il primo marzo 2026 alle ore 19.00. L’ingresso è gratuito e su prenotazione scrivendo a bozzolifestival@gmail.com oppure contattando il numero 351 634 8833.



“Bozzoli continua a dare buoni frutti, confidiamo nella nuova partecipazione di volontari per allargare lo sguardo – dichiara l’assessora alla Cultura Valentina Giro – La condivisione del proprio pensiero e delle proprie emozioni è alla base del percorso e le realtà coinvolte sanno garantire a tutti una valida partecipazione. Vi aspettiamo a Villa Burba!”.



Nella foto alcune delle persone coinvolte nella serata del 31 gennaio a Villa Burba