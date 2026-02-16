Camera dei Deputati- Sarà inaugurata mercoledì una mostra fotografica dedicata alle donne Afghane

Sarà inaugurata mercoledì 18 febbraio alle ore 15, alla Camera dei deputati nel Complesso di Vicolo Valdina (Piazza di Campo Marzio 42, Roma) la mostra fotografica “Afghanistan ri-velato”, un progetto che intende portare all’attenzione delle istituzioni la condizione femminile in questo Paese.

(mi-lorenteggio.com) Roma, 16 febbraio 2026. All’inaugurazione interverranno il questore della Camera Paolo Trancassini e il deputato di Fratelli d’Italia Umberto Maerna, promotore dell’iniziativa. “Ci sono immagini che non si limitano a raccontare: interrogano, scuotono, chiedono responsabilità. Questa mostra nasce proprio da qui: dal bisogno di restituire volto e dignità a donne e bambine a cui oggi viene negato ciò che per noi è scontato — la libertà”, sottolinea Maerna, che aggiunge: “Accendere i riflettori sull’Afghanistan è un atto di responsabilità. Significa non consegnare all’oblio un popolo che continua ad aspirare alla libertà, soprattutto delle donne (sulla cui condizione nell’Afghanistan di oggi è calato un assordante silenzio), ricordando che i diritti non sono negoziabili. La cultura è un ponte: unisce, costruisce coscienza e rafforza la coesione sociale. Nessuna società può progredire se metà della sua popolazione viene condannata al silenzio”. Sulla stessa linea il Questore Trancassini: “L’Afghanistan di oggi è segnato da repressione e paura. Le donne vivono una condizione che può essere definita senza esitazioni una prigionia domestica. È una ferita per l’idea stessa di civiltà. Ospitare iniziative come questa significa affermare che le istituzioni devono essere luoghi aperti, spazi di partecipazione in cui arte e cultura alimentano consapevolezza e responsabilità. Accendere i riflettori su questo Paese vuol dire ribadire che la libertà non è mai un tema lontano, ma il cuore stesso della democrazia”.

La mostra, composta da una cinquantina di fotografie di grande formato con didascalie in italiano e inglese, rappresenta la sintesi di diversi viaggi realizzati prima e dopo il ritiro delle forze occidentali ed è promossa dell’associazione culturale “Obiettivo sul Mondo” di Abbiategrasso, in collaborazione con l’Associazione Amici Missioni Indiane di Buccinasco. Le immagini sono di Claudio Tirelli, presidente di “Obiettivo sul Mondo”, già autore di mostre esposte alla Camera dei Deputati (“India sconosciuta”, 2006, e “Myanmar, il paese del sorriso spezzato”, 2025).

La mostra si potrà visitare, con ingresso libero, dal 18 al 26 febbraio (dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19.30).