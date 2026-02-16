Ceriano – AVVISO PER GLI ASSISTITI DEL DR. BARBERIS ENRICO

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 16 febbraio 2026. Si informano gli assistiti che il Dr. Barberis Enrico
cesserà la propria attività di medico di medicina generale il giorno 1 MARZO 2026.
Dal 1 Marzo al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria,
gli assistiti del Dr. Barberis Enrico potranno avvalersi di specifico
Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) attivo a:
Ceriano Laghetto – Ambulatorio Comunale via L. Cadorna, 10
L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento,
CHIAMANDO IL NUMERO UNICO CENTRALIZZATO DI ASST BRIANZA 039.6657199
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:00
oppure scrivendo una mail a: amt.ceriano@asst-brianza.it
Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di ASST Brianza
nella sezione Ambulatori Medici Temporanei (AMT).