Ceriano – AVVISO PER GLI ASSISTITI DEL DR. BARBERIS ENRICO

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 16 febbraio 2026. Si informano gli assistiti che il Dr. Barberis Enrico

cesserà la propria attività di medico di medicina generale il giorno 1 MARZO 2026.

Dal 1 Marzo al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria,

gli assistiti del Dr. Barberis Enrico potranno avvalersi di specifico

Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) attivo a:

Ceriano Laghetto – Ambulatorio Comunale via L. Cadorna, 10

L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento,

CHIAMANDO IL NUMERO UNICO CENTRALIZZATO DI ASST BRIANZA 039.6657199

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:00

oppure scrivendo una mail a: amt.ceriano@asst-brianza.it

Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di ASST Brianza

nella sezione Ambulatori Medici Temporanei (AMT).

