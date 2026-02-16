CISLIANO, L’UFFICIO POSTALE SI PREPARA AD ACCOGLIERE I SERVIZI DELLA PA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026 – Poste Italiane comunica che dal 19 febbraio l’ufficio postale di Cisliano sito in Piazza San Giovanni 26, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Cisliano comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori aggiornamenti per il 22 aprile, oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale saranno disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico), i certificati anagrafici e di stato civile e sarà possibile presentare la richiesta di rilascio e rinnovo passaporti.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Bareggio sito in via Francesco Gallina, che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato fino alle 12.35

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.