Infrastrutture. Scurati (Lega): “Da Regione altri 6 milioni per le strade provinciali, 500mila euro di interventi anche in provincia di Milano su SP 38 e 163 a Gaggiano e Vernate”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026 – “Con lo stanziamento di 6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Regione Lombardia conferma un impegno concreto per la sicurezza e l’efficienza della rete viaria. Anche la provincia di Milano beneficerà di risorse importanti”. Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia in merito all’approvazione di oggi in giunta della delibera sulle strade provinciali.

“In particolare – sottolinea Scurati – sono previsti interventi di messa in sicurezza spondale lungo le Strade Provinciali 38 e 163, nei comuni di Gaggiano e Vernate, opere fondamentali per garantire stabilità, prevenire criticità idrogeologiche e tutelare la sicurezza di automobilisti e residenti”.

“Regione continua a sostenere le Province con risorse certe, valorizzando il loro ruolo nella gestione della viabilità locale. Parliamo di interventi che migliorano la qualità delle infrastrutture e rispondono a esigenze concrete dei territori”.

“Investire sulla manutenzione – conclude Scurati – significa prevenire emergenze, aumentare la sicurezza e dare risposte puntuali a cittadini e imprese che ogni giorno utilizzano queste arterie. Grazie, infine, all’Assessore alle infrastrutture Terzi per l’impegno costante sulla viabilità delle province lombarde”.