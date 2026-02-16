Intercettati pacchi sospetti dall’Olanda: 3 arresti. Sequestrati mezzo kg di ecstasy, popper, droghe sintetiche ed hashish, 7 telefoni cellulari e denaro contante

Questore: Misure di prevenzione Antimafia.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 16 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi, gli investigatori della “Squadra Mobile” della Questura di Brescia hanno tratto in arresto 3 pregiudicati bresciani residenti in Città – un 53enne attualmente detenuto agli arresti domiciliari a seguito di un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di diversa natura e gravità, un 46enne con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati in materia di stupefacenti, ed un 38enne anch’egli conosciuto alle Forze di Polizia.

Nello specifico i Poliziotti, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza, presso uno spedizioniere, di 3 pacchi sospetti provenienti dall’Olanda , avviavano una complessa attività investigativa e di osservazione, al termine della quale sono stati in grado di individuare i reali destinatari finali nei 3 pregiudicati .

Gli Agenti, quindi, decidevano di bloccare gli uomini nel momento esatto in cui si accingevano a ritirare i pacchi; i successivi controlli davano esito positivo in quanto consentivano di rinvenire , sigillati in una busta di cellophane, e sequestrare circa 3 etti di M.P.D.V. (METILENEDIOSSIPOROVALERONE), una sostanza stupefacente che rientra nelle c.d. “ nuove droghe di sintesi ” con effetti superiore a quelli della cocaina , anche a bassissimi dosaggi.

Le successive perquisizioni domiciliari effettuate a carico degli spacciatori hanno dato anch’esse esito positivo in quanto venivano rinvenuti e sequestrati :

13 grammi di MPDV suddivisi in dosi confezionate in cellophane termosaldato e pronte per essere spacciate;

suddivisi in confezionate in cellophane termosaldato e Decine di pastiglie di “ECSTASY ”

20 grammi di altro tipo di droga sintetica;

di altro tipo di droga sintetica; 2 bottigliette di Popper;

50 grammi di HASHISH anch’essi suddivisi dosi confezionate con cellophane termosaldato pronto per essere spacciato;

anch’essi suddivisi dosi confezionate con cellophane termosaldato pronto per essere 1 Bilancino di precisione;

Materiale per il confezionamento;

per il Una ingente somma di denaro contante provento dell’attività di spaccio ;

7 telefoni cellulari.

L’operazione di Polizia ha impedito che fossero immesse sul mercato oltre 3.000 dosi di sostanze stupefacenti , per un valore di quasi 100.000 Euro .

I malviventi venivano pertanto condotti presso gli Uffici della Questura ove, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria venivano tratti in arresto per i reati di importazione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotti presso la Casa Circondariale di Brescia a disposizione della Procura della Repubblica.

In considerazione di quanto accaduto, dei precedenti emersi a loro carico, il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha pertanto disposto la Misura di Prevenzione Personale – prevista dal Codice delle Leggi Antimafia – dell’ AVVISO ORALE di PUBBLICA SICUREZZA , finalizzata alla successiva applicazione della SORVEGLIANZA SPECIALE di PUBBLICA SICUREZZA.

“Altri 3 trafficanti individuati in Città ed arrestati, ed altri consistenti quantitativi di droga pronti per lo spaccio, sequestrati. Ciò a testimonianza di come il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt’altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere combattuta a tutti i livelli – ha sottolineato il Questore Sartori –. Questo sforzo comune non può e non deve venir meno, e ciò non solo, come si è detto, per i devastanti effetti che gli stupefacenti producono sui consumatori, in particolare su quelli di giovanissima età, ma anche per il contesto in cui il traffico di droga trova terreno fertile per la sua diffusione, così come per l’indotto criminale che genera in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull’ordine e la sicurezza pubblica”.