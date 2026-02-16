Meno 1 mese alla Scarpadoro di Vigevano!

Atletica Vigevano presenta la maglia ufficiale e annuncia la partecipazione del gruppo ‘Corro col Guanto’,

l’iniziativa che affianca alla competizione un gesto concreto per l’ambiente.

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 16 febbraio 2026 –Manca meno di un mese alla 19^ edizione della Scarpadoro, l’appuntamento podistico organizzato da Atletica Vigevano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in programma domenica 15 marzo con partenza alle 9:30 dallo stadio Dante Merlo e che ogni anno anima la città di Vigevano con migliaia di runners pronti a mettersi alla prova sulle distanze della mezza maratona competitiva e delle due non competitive di 10,2K e 4K.

LA MAGLIA -Sarà rosa fluo, un colore brillante e immediatamente riconoscibile, la t-shirt ufficiale della Scarpadoro 2026, che trasformerà il centro storico in una vivace macchia di colore, animandone le vie percorse dagli atleti. La maglia verrà consegnata nel pacco gara a tutti gli iscritti di 21K,10,2K e 4K.

L’ESEMPIO – Grande attenzione all’aspetto ambientale quest’anno, grazie alla partecipazione di ‘Corro col Guanto‘, un gruppo di Ploggers (dal termine svedese plogging che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti) che dimostreranno come si possa vivere la gara in modo competitivo (correndo in tempi più che rispettabili) ma al contempo in modo responsabile verso l’ambiente, diventando esempio concreto di civiltà. Un gruppo di atleti col guanto correranno quindi la mezza maratona raccogliendo e gettando negli appositi cestini i rifiuti che individueranno lungo il percorso. L’iniziativa sarà anticipata anche da un ‘Riscaldamento col Guanto‘, in programma nel pomeriggio di sabato 14 marzo.

I PACER – È terminata la fase di candidatura e selezione degli atleti che saranno al servizio dei partecipanti in qualità di pacer, ovvero coloro che detteranno il passo e aiuteranno i runners a correre nei tempi prestabiliti. Selezionati e coordinati da Massimiliano Catena (responsabile sez. Master di Atletica Vigevano), saranno 15 i pacer quest’anno suddivisi in 6 fasce di tempo, oltre alla cosiddetta ‘scopa’, ruolo molto importante a livello organizzativo perché decreta la fine della manifestazione e la riapertura delle strade. Hanno collaborato anche quest’anno alla composizione dei pacer anche i Buccella Runners, gli Escape Team e il GP Garlaschese.

LE ISCRIZIONI – Mentre proseguono a ritmo sostenuto le iscrizioni della 21K e della 10K sul portale Endu, da lunedì 23 febbraio apriranno anche le iscrizioni alla 4K non competitiva, al negozio sportivo Fox Sport di Vigevano(Corso Novara, 135). Qui si potrà iscrivere il proprio cane alla ‘4 Zampe’ il cui ricavato sarà dovoluto all’odv Animalelale.

La Scarpadoro si conferma così non solo un evento sportivo, ma un momento di comunità, partecipazione e responsabilità ambientale, capace di unire performance, sostenibilità e tradizione.