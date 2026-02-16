Mensa scolastica a Buccinasco, un servizio garantito a tutti con aiuti a chi è in difficoltà

Ogni bambino iscritto a scuola ha diritto al servizio di ristorazione, nessuno viene mai escluso ed è assicurato il sostegno alle famiglie in stato di disagio. In aggiunta a questa ordinaria amministrazione, il Comune nei giorni scorsi ha deciso un’azione solidale nei confronti di chi fugge dalla guerra

Buccinasco (16 febbraio 2026) – Ha suscitato polemiche offensive sui social la decisione del Comune di Buccinasco di garantire la mensa gratuita ai bambini ucraini fuggiti dalla guerra.

Come se l’Amministrazione non assicurasse ogni giorno il servizio di ristorazione scolastica a tutti i bambini iscritti a scuola, anche a chi non paga. Invece a Buccinasco nessun bambino è mai stato escluso dalla mensa.

“Tutte le famiglie in difficoltà – spiega il sindaco Rino Pruiti – vengono aiutate dall’Amministrazione comunale che prevede tariffe minime per la mensa scolastica e per altri servizi. Chi si rivolge al Comune, trova sempre ascolto e aiuto e nessuno, italiano o straniero, è mai rimasto senza il pranzo a scuola. Chi ha letto della nostra scelta, che rivendico con orgoglio, di garantire il pasto gratuito ai bambini profughi provenienti dall’Ucraina, forse non è a conoscenza degli aiuti concreti e quotidiani che il Comune assicura alla cittadinanza in stato di bisogno di Buccinasco”.

Per i residenti, le tariffe del pasto giornaliero variano in base alla fascia ISEE di appartenenza, con costi molto bassi o nulli per le famiglie che vivono in stato di disagio.