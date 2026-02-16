MILANO È MEMORIA. DOMANI LA CERIMONIA IN RICORDO DI LUIGI MARANGONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026 – Domani, martedì 17 febbraio, alle ore 12, presso il Giardino Luigi Marangoni (ingresso via Val Poschiavina), si terrà la cerimonia per il 45° anniversario della morte di Luigi Marangoni, direttore sanitario del Policlinico di Milano, ucciso dalle Brigate Rosse il 17 febbraio 1981.

Alla cerimonia interverranno l’assessore allo Spazio pubblico ed Edilizia scolastica Marco Mazzei e il Presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Marco Giachetti.

