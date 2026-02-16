OLIMPIADI 2026. LOMBARDIA REGINA DEL MEDAGLIERE: IL 40 % MERITO DI ATLETI LOMBARDI

SOTTOSEGRETARIO PICCHI FRUTTO DEL SISTEMA SPORTIVO CHE FUNZIONA E SU CUI INVESTIAMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026 – Grande soddisfazione per le medaglie Olimpiche per la Lombardia: quasi la metà di quelle già ottenute arrivano infatti da atleti del territorio.

“Nella prima settimana delle Olimpiadi Milano Cortina – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – una parte rilevante delle medaglie azzurre arriva dalla Lombardia. Ad oggi, infatti, su 22 medaglie complessive conquistate dall’Italia, 11 sono state vinte da 10 atleti nati in Lombardia, pari al 40% del totale”.

“È ancora un bilancio parziale – ha continuato – ma che ci riempie di orgoglio. Un risultato frutto di atleti di altissimo livello ma anche di un sistema sportivo, quello della Lombardia, capace di competere ai massimi livelli internazionali. Anche questo è un grande risultato frutto di investimenti mirati nel mondo dello sport, che hanno riguardato infrastrutture e percorsi tecnici in collaborazione con le federazioni, società sportive, scuole e università. Tra questi anche il bando ‘Impianti’, con cui abbiamo stanziato un budget di 100 milioni di euro, 70 in linee di credito, 30 a fondo perduto, per ammodernare gli impianti sportivi lombardi”.