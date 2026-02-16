OLIMPIADI, ASSESSORE SERTORI: IL TERRITORIO HA FATTO SQUADRA PER PROMUOVERE LOMBARDIA SU SCENARIO INTERNAZIONALE

A BORMIO UN CONVEGNO SULLE SFIDE AFFRONTATE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI

(mi-lorenteggio.com) Bormio/SO, 16 febbraio 2026. Una visione sinergica, strutturata e lungimirante come elemento chiave per la buona riuscita delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È stato questo il tema principale emerso dal convegno ’Dietro le quinte delle Olimpiadi’ durante il quale oggi, alla Media Lounge di Bormio, sono state ripercorse le diverse tappe che hanno portato la Valtellina e il territorio lombardo a essere protagonisti dei Giochi Olimpici Invernali.

All’evento, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Bormio e il settimanale Centro Valle, hanno partecipato tra gli altri, l’assessore regionale agli Enti locali e alla Montagna Massimo Sertori, il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e Marc Girardelli, ex stella dello sci mondiale.

“L’elemento chiave per la buona riuscita dell’organizzazione di questo importante evento internazionale – ha spiegato Sertori – è stato sicuramente il focus sull’obiettivo da raggiungere e l’importanza di dimostrare l’efficienza organizzativa del nostro Paese. In quest’ottica, abbiamo realizzato una collaborazione proficua a vari livelli tra tutte le istituzioni coinvolte, soprattutto tra le Regioni e gli enti locali. Comuni e province hanno fatto squadra, dando un contributo importante per garantire la buona riuscita della manifestazione. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario”.

Sertori si è poi soffermato sull’importanza della legacy immateriale legata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “Siamo riusciti a portare il mondo qui sulle montagne della Valtellina e in Lombardia. In questo modo abbiamo avuto l’occasione di far appezzare, nell’ambito di uno scenario internazionale, non solo i nostri campioni, l’efficienza dei nostri impianti sportivi e la nostra ospitalità, ma anche tutta la bellezza dei nostri paesaggi. Sono sicuro che tutti questi elementi contribuiranno in modo importante a promuovere il turismo qui in Valtellina e in Lombardia”.

Tra i valori che rimarranno grazie a Milano Cortina 2026, ha poi concluso l’assessore, c’è inoltre la valorizzazione del ruolo delle donne, protagoniste di tante vittorie durante le gare olimpiche. “Le Olimpiadi, come di consueto capita con grandi eventi di questo tipo – ha spiegato – hanno rappresentato anche l’occasione per scattare la fotografia di un’epoca, proiettandoci verso il futuro. In questo senso, guardando ai risultati straordinari che hanno raggiunto le nostre atlete, posso affermare che il nostro futuro vedrà le donne in un ruolo di primo piano”.

Il ruolo chiave di Regione Lombardia per supportare gli enti locali nell’organizzazione dei Giochi Olimpici è stato invece evidenziato dal sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi. “Con Regione Lombardia – ha sottolineato – c’ è stato sempre un rapporto molto schietto, molto trasparente. Senza Regione non avremmo sicuramente raggiunto i risultati stupendi che tutti abbiamo davanti agli occhi”.

Redazione