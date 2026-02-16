Più sicurezza sulle strade metropolitane: 

3,5 milioni di euro assegnati ai primi otto Comuni per interventi concreti di mobilità sicura

La Città metropolitana di Milano, nell’ambito del Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano (PSTTM) 2025-2027 e della Missione 3 “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”, ha approvato con la Delibera del Consiglio metropolitano il Fondo per il finanziamento delle azioni a cura dei Comuni metropolitani per interventi di sicurezza stradale. Con il Decreto del Sindaco metropolitano è stato disposto il primo decreto di assegnazione delle risorse, per un totale di € 3.273.000 destinati a interventi mirati nelle strade gestite dalla Città metropolitana di Milano nei territori comunali del proprio territorio per ridurre il rischio incidenti, favorire il rispetto dei limiti di velocità, migliorare la fluidità del traffico e favorire la mobilità sostenibile, inclusi ciclisti e utenti del trasporto pubblico locale.

I primi otto Comuni beneficiari e gli importi assegnati sono:

• Zibido San Giacomo → € 848.000 (riqualificazione incroci SP35 con nuove rotatorie)

• Cusago → € 850.000 (nuova rotatoria nodo SP1114-SP162)

• Noviglio → € 500.000 (nuova rotatoria SP203-SP203DIR)

• Vernate e Calvignasco → € 500.000 (rotatoria SP33)

• Tribiano e Mediglia → € 300.000 (nuove rotatorie SP39)

• Rosate → € 250.000 (illuminazione ciclabile, riassetto fermate TPL su SP163)

• Pantigliate → € 90.000 (messa in sicurezza passerella SP415, alberature pericolose SP182)

• Truccazzano → € 30.000 (rotatoria moderazione traffico SP201)

Questi progetti rappresentano il passaggio concreto dalla programmazione alla realizzazione: risorse che diventano sicurezza reale per i cittadini dei terriotori coinvolti. La Città metropolitana di Milano prosegue il monitoraggio e il supporto tecnico ai Comuni per garantire l’avvio e il completamento dei lavori nei tempi previsti, con aperture al traffico attese tra il 2026 e il 2028 a seconda degli interventi.

