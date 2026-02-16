Rozzano. Esce dal supermercato con un televisore sottobraccio, scatta l’inseguimento e finisce in manette

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 febbraio 2026 – Nel pomeriggio di ieri due uomini entrano in un discount cittadino come normali clienti, ma escono ostentando indifferenza con un televisore sottobraccio e una grande sacca contenente generi alimentari senza passare dalle casse. Il gesto plateale, però, non è passato inosservato ai cassieri che hanno immediatamente lanciato l’allarme e si sono messi all’inseguimento insieme al direttore del supermercato.

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della polizia locale che, transitando nelle immediate vicinanze, ha notato la scena e ha avviato l’inseguimento. Sentendosi braccati, i due uomini hanno abbandonato la refurtiva a terra, ma uno di loro è stato raggiunto e fermato dagli agenti.

Si tratta di J.M., 24 anni, che è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato per porto abusivo d’armi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nella giacca del giovane un coltello. L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’armi, è stato condotto in arresto. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.