Rozzano. Maschere, coriandoli e risate, arriva il Carnevale!

Sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 15.30, piazza Foglia si vestirà di colori e allegria per la festa di Carnevale promossa dall’amministrazione comunale. In programma gonfiabili, laboratori creativi per bambini, sculture di palloncini e zucchero filato.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 febbraio 2026 – Un pomeriggio tra mascherine colorate, musica e divertimento per grandi e piccini. Sabato 21 febbraio, a partire dalle 15.30, piazza Foglia si trasformerà in un luogo di gioia e colori per celebrare il Carnevale. L’amministrazione comunale invita famiglie e bambini a vivere un pomeriggio all’aperto pensato per fare sentire tutti parte di questa festa che avrà inizio con l’esibizione del Corpo musicale di Rozzano.

Protagonista indiscusso sarà il super castello gonfiabile a tema cartoon, dove i bambini potranno saltare e divertirsi, portando a casa un ricordo speciale del Carnevale. Per i più piccoli che vogliono giocare e scatenarsi ci sarà inoltre lo scivolo gonfiabile “Salta, balla”, che renderà la festa ancora più divertente.

“Il Carnevale è un momento di gioia, allegria e condivisione, particolarmente prezioso per i bambini – commenta il sindaco Mattia Ferretti – Con questa iniziativa abbiamo voluto offrire un pomeriggio semplice ma ricco di attrazioni e attività, in grado di trasformare la piazza in un vero luogo di incontro. È anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità, riscoprire il piacere di stare insieme e vivere questa festa con spensieratezza”.

Nel corso della festa non mancherà uno spazio dedicato alla creatività. All’interno di un gazebo gonfiabile, infatti, un simpatico clown accoglierà i bambini tra sorrisi, sculture di palloncini e zucchero filato. Qui i piccoli potranno anche partecipare al laboratorio “Colora le mascherine”, un’attività pensata per stimolare fantasia e manualità, lasciando libero spazio all’immaginazione.

Il pomeriggio sarà animato da una selezione musicale con DJ set, che contribuirà a rendere piazza Foglia ancora più festosa e coinvolgente. Per le famiglie sarà inoltre disponibile il trenino gratuito di Carnevale, pronto ad accompagnare grandi e piccini in un suggestivo giro all’interno del Parco 1.