SONDRIO, PROSEGUONO A MADESIMO LE RICERCHE DI UN UOMO TRAVOLTO DA VALANGA CHE HA TRAVOLTO DUE MOTOSLITTE – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Madesimo (SO) Lunedì 16/02/2026 – I vigili del fuoco, in sinergia con Guardia di finanza e Soccorso alpino, sono al lavoro da ieri pomeriggio sopra l’abitato di Monte Spluga, a Madesimo (SO), per la ricerca di un uomo disperso a seguito di una valanga che ha travolto due motoslitte con quattro escursionisti a bordo: tre sono riusciti a mettersi in salvo, mentre del quarto non si hanno ancora notizie.
Nelle operazioni, rese ancor più complesse dalla nevicata in corso e dall’elevato rischio di ulteriori valanghe, il dispositivo dei vigili del fuoco è impegnato con squadre specializzate nella ricerca tra neve e ghiaccio, il nucleo SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto) con droni dotati di termocamere, operatori esperti nel sistema IMSI Catcher per la localizzazione dei dispositivi mobili.

