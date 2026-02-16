STAZIONI FERROVIARIE, CECCHETTI E COLOMBO (LEGA): “PLAUSO A REGIONE LOMBARDIA PER GLI 11,6 MILIONI DI EURO SU RHO E SESTO SAN GIOVANNI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio – “Plauso a Regione Lombardia per l’importante investimento di circa 11,6 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle aree attorno alle stazioni ferroviarie di Rho e Sesto San Giovanni. Risorse che vanno nella direzione giusta, migliorando accessibilità, intermodalità e qualità dei servizi per cittadini e pendolari, rafforzando al tempo stesso la competitività dei nostri territori. Regione Lombardia permette una riqualificazione tanto attesa dell’area intorno alla stazione, che ci auspichiamo porti anche a un miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’interconnessione con i restanti mezzi pubblici attivi sul territorio”.

Lo dichiarano Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, e Christian Colombo, Consigliere della Città Metropolitana di Milano.