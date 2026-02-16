STRADE PROVINCIALI, ASSESSORE TERZI: DA REGIONE 6 MILIONI DI EURO PER 12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA

OPERE PREVISTE IN TUTTE LE PROVINCE LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026. Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per finanziare 12 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, adeguamento e allargamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali. Il provvedimento finanzia interventi in tutti i territori, assegnando 500.000 euro ad ogni Provincia.

ASSESSORE TERZI – “Proseguiamo nel sostenere concretamente le Province – sottolinea l’assessore Terzi – affinchè possano gestire in modo efficace la rete di strade di loro competenza. Si tratta di un supporto costante che Regione garantisce da anni: una scelta precisa che va nella direzione di valorizzare l’ente provinciale e soprattutto di contribuire all’affidabilità e alla funzionalità del sistema stradale lombardo, a beneficio di cittadini e imprese che devono poter usufruire di una viabilità adeguatamente manutenuta e sicura”.

“Anche in questa occasione – aggiunge Terzi – abbiamo recepito le priorità indicate dalle singole Province, secondo un autentico principio federalista, rafforzando la sinergia con gli enti locali che caratterizza l’operato di Regione. Il finanziamento odierno si aggiunge ai fondi messi in campo negli anni per la manutenzione e il monitoraggio delle infrastrutture provinciali: strade, ponti, gallerie e sottopassi”.

L’ELENCO DEGLI INTERVENTI SUDDIVISI PER PROVINCIA – Questo l’elenco degli interventi suddivisi per Provincia. Il contributo regionale per ogni opera ammonta a 500.000 euro.

BERGAMO – SP 35 ‘Bergamo – Nembro’ – Installazione barriere per protezione di spalle e pila sovrappasso dal km 3+900 al km 4+250 nel Comune di Torre Boldone. Inizio e fine lavori nel 2027.

BRESCIA – Intervento per ripristino cedimenti ed erosioni della SP 24 ‘Chiaviche – Cadimarco’ dal km 30+650 al km 31+150 a lato del Fosso di Naviglio nel Comune di Fiesse. Inizio e fine lavori nel 2027.

MILANO – Interventi di messa in sicurezza spondale delle SP 38 e 163. Inizio e fine lavori nel 2027.

COMO – Interventi manutentivi straordinari di messa in sicurezza delle SP 4, 5, 6. Inizio e fine lavori nel 2027.

CREMONA – SP 85 e 415 – Interventi di manutenzione straordinaria del piano viabile delle strade in epigrafe e di tratti limitrofi. Inizio e fine lavori nel 2026.

LECCO – Intervento di adeguamento intersezioni lungo la SP 62 e la SP 54. Inizio e fine lavori nel 2027.

LODI – Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di diversi tratti stradali della rete provinciale lungo le SP 23, 27 e 196. Inizio lavori nel 2026 e fine nel 2027.

MANTOVA – Riqualificazione a rotatoria dell’intersezione tra le SP 6, 7 e 15 nel Comune di Ceresara. Inizio lavori nel 2026 e fine nel 2027.

MONZA B. – Risanamento della pavimentazione stradale e messa a norma della segnaletica orizzontale e verticale su tratti diversi della rete stradale provinciale. Inizio lavori nel 2026 e fine nel 2027.

PAVIA – SP 108 Vigentina-Bornasco-Grugnetto: allargamento stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza – Comune di Bornasco. Inizio lavori nel 2026 e fine nel 2027.

SONDRIO – Rifacimento muri di sostegno lungo la SP 15 ‘Della Valmalenco’. Inizio e fine lavori nel 2026.

VARESE – Realizzazione di una rotatoria nel Comune di Comabbio tra la SP 33 e la SS 629 al km 5+900. Inizio e fine lavori nel 2026.