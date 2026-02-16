Torna in Fiera a Milano Rho la grande vetrina internazionale del florovivaismo: una ‘Olimpiade del Verde’ con la decima edizione del salone Myplant & Garden, 18-20 febbraio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2026 – Ottocento espositori, di cui il 20% esteri, e oltre duecento delegazioni di top buyer provenienti da 47 Paesi confermano (con un’incidenza crescente dei mercati ad alta capacità di spesa del Medio Oriente e dell’Asia centrale) la dimensione globale della manifestazione e il ruolo dell’Italia come terzo esportatore mondiale di piante e fiori.

Il settore si riunisce a Myplant forte di numeri record.

Il valore della produzione nazionale ha superato nel 2024 i 3,25 miliardi di euro, con una crescita del 3,5% sull’anno precedente e oltre il 30% rispetto al 2014, nonostante tensioni climatiche e di mercato, mentre l’export ha superato 1,2 miliardi di euro con un saldo commerciale positivo di 374 milioni.

La graduatoria delle prime dieci regioni per produzione nel 2025 vede nell’ordine: Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. La Lombardia, in campo positivo sia nel vivaismo a quota 168 milioni (+2,6%) che nelle coltivazioni floricole (118 milioni, +5,1%), con quasi 290 milioni di euro di valore alla produzione è la quarta Regione italiana (Istat).

I principali mercati di destinazione delle esportazioni italiane restano Francia, Paesi Bassi, Germania, Svizzera e Regno Unito, mentre l’approvvigionamento di prodotti da importazione si concentra soprattutto su Paesi Bassi, Francia, Spagna, Germania e Grecia.

La fiera riflette la dinamica espansiva anche sul piano espositivo, con una crescita delle superfici e una nuova organizzazione dei padiglioni che copre l’intera filiera, dal vivaismo alla floricoltura, dal paesaggio ai servizi, al boom dei macchinari e delle tecnologie per la gestione del verde, segmento direttamente collegato agli investimenti pubblici e privati in rigenerazione urbana, sport e grandi eventi.

Sono 190 le imprese lombarde in mostra, distribuite in ogni padiglione e comparto, pari a circa il 30% degli espositori italiani. Qui le province rappresentate: 20 BG; 27 BS; 12 CO; 4 CR; 12 LC; 6 LO; 21 MB; 57 MI; 11 MN; 2 PV; 8 VA.

Premio ‘La Città per il Verde’ a tre realtà Milanesi

Il Premio è l’unico riconoscimento nazionale dedicato alle migliori politiche e pratiche di valorizzazione, gestione e sviluppo del verde urbano e del paesaggio.

Nella categoria Verde urbano sono state riconosciute due iniziative milanesi: la Fondazione Amici del Trivulzio, Martinitt e Stelline Onlus, che ha ricevuto il premio per il Giardino Alzheimer del Trivulzio, un healing garden progettato per favorire il benessere e la qualità della vita delle persone affette da demenza, attraverso uno spazio verde terapeutico e inclusivo.

Sempre a Milano, l’Università degli Studi di Milano è stata premiata per l’intervento di riqualificazione di un’area nel Parco di Monza, con un progetto volto al recupero del disegno storico e alla valorizzazione del patrimonio verde anche tramite strumenti di comunicazione e divulgazione.

Nella categoria Migliore iniziativa di volontariato, è stata premiata l’Associazione “Mi prendo cura di Bresso”, che si è distinta per il recupero di aiuole abbandonate attraverso un modello di manutenzione partecipata, capace di coniugare rigenerazione degli spazi verdi urbani e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

In tema di beneficenza, sarà lanciata la nuova edizione (dopo gli interventi a favore di Dynamo Camp, Fondazione M.L. Verga, CasArché e Ospedale Niguarda) del concorso di progettazione I Giardini di Myplant, il cui obiettivo è la realizzazione gratuita di un grande spazio verde a favore di una realtà sociale Milanese che si prende cura di bambini e ragazzi vittime di abusi e gravi maltrattamenti in famiglia.

Istituzioni lombarde presenti

Le istituzioni lombarde – Regione, Comuni, enti territoriali, università e ordini professionali e strutture tecniche della Lombardia – risultano coinvolte in modo più significativo in convegni sui temi delle politiche regionali e fitosanitarie, del verde urbano e gestione sostenibile, della rigenerazione e pianificazione paesaggistica, PNRR e giardini storici, Olimpiadi Milano-Cortina 2026, manutenzione del verde pubblico.

Peso economico e ruolo strategico

Il peso economico del comparto emerge anche nei contenuti, che pongono al centro il verde come infrastruttura viva e investimento strategico. I focus su paesaggi olimpici di Milano-Cortina, rigenerazione urbana, verde sportivo e salute pubblica legano il settore a temi di resilienza climatica e qualità della vita, con benefici misurabili: riduzione delle temperature urbane fino a 1–1,5 gradi, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione malattie cardiovascolari, e mitigazione dei rischi idrogeologici. In un contesto in cui nel solo 2025 i danni da eventi climatici in Italia sono stimati in quasi 12 miliardi di euro, il verde viene presentato come leva economica oltre che ambientale, capace di ridurre costi futuri, anche sanitari, e generare valore sociale.

I dati mostrano come l’accesso al verde resti disomogeneo: in molte aree urbane solo una parte limitata della popolazione può usufruire di spazi verdi facilmente raggiungibili, evidenziando la necessità di politiche più mirate e inclusive.

In molte città europee solo una piccola quota del verde urbano è effettivamente fruibile, e nel caso dell’area metropolitana di Milano solo il 37% delle superfici residenziali ha accesso a uno spazio verde entro 5 minuti a piedi (rivista LAND, autori: gruppo di ricerca di ForestaMi).

Myplant si conferma così non solo vetrina commerciale, con migliaia di operatori e un forte interesse mediatico internazionale (230 i giornalisti già accreditati), ma anche luogo di sintesi di una filiera che pesa l’8% delle produzioni vegetali nazionali, coinvolge 17.500 imprese e oltre 45.000 ettari coltivati, e guarda al futuro premiando in fiera innovazione, sostenibilità e le città italiane più attente al capitale verde.

La manifestazione intercetta una traiettoria in cui il verde non è più un accessorio, ma un asset economico e strategico, in grado di generare valore, occupazione qualificata ed export in un contesto competitivo globale sempre più attento a sostenibilità, salute e qualità dello spazio urbano.