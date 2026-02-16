Umbra Medical Italy ottiene l’esclusiva Meril per i dispositivi vascolari in Italia e raddoppia i ricavi nel 2025

Il CEO: “Un’intesa a vantaggio della comunità e del comparto, che ci fa crescere e migliora le prestazioni sanitarie connesse”



Roma, 16 febbraio 2026 – Accordo storico e in esclusiva per l’Italia quello siglato fra Meril Life Sciences, multinazionale dei dispositivi medici con fatturato superiore al miliardo, e la realtà italiana Umbra Medical Italy, distributrice di dispositivi medicali e chirurgici che, dall’Abruzzo, sta conquistando il mercato internazionale. L’intesa riguarda il segmento dei dispositivi vascolari ed endovascolari e si inserisce in una fase di importante consolidamento per l’azienda, che nel 2025 ha registrato ricavi raddoppiati rispetto all’anno di esercizio precedente. Un dato che segnala un’accelerazione significativa in un comparto caratterizzato da forte competitività, centralizzazione degli acquisti e crescente attenzione all’innovazione tecnologica.

“L’accordo con Meril amplia autorevolmente il portafoglio dei prodotti di Umbra Medical Italy e rafforza il posizionamento dell’azienda come operatore strutturato nella distribuzione di tecnologie per il trattamento delle patologie periferiche – spiega il CEO Manuel Pantalone –. La linea oggetto dell’intesa comprende soluzioni destinate a strutture ospedaliere pubbliche e private, con un impatto diretto sulle attività di emodinamica e chirurgia vascolare. Questa intesa si inserisce in un periodo di forte espansione per la nostra realtà: nel 2025 abbiamo visto crescere i nostri ricavi in modo esponenziale, cosa che ci ha consentito di consolidare la nostra presenza sul mercato nazionale e internazionale, rafforzando l’organizzazione interna.

L’accordo con Meril rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e ci consente di proporre al sistema sanitario italiano soluzioni tecnologiche di livello internazionale. Grazie a questa intesa, Umbra Medical Italy potrà ora consolidare la propria presenza nel 2026, rafforzando la rete commerciale e la collaborazione con ospedali, centrali d’acquisto del sistema sanitario e operatori del settore, in linea con un modello di sviluppo orientato a crescita strutturata e partnership internazionali”.

Per il mercato nazionale dei dispositivi vascolari, l’operazione si traduce in un nuovo assetto distributivo e in un ampliamento dell’offerta disponibile, in un contesto in cui qualità clinica, sostenibilità economica e affidabilità della supply chain restano elementi centrali per le strutture sanitarie.