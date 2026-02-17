Anniversario dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di modificazione del Concordato: il Presidente Mattarella a Palazzo Borromeo

Di
Redazione
-
0
25
Il Presidente Sergio Mattarella con S.Em. Rev.ma Card. Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale italiana, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di Revisione del Concordato (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

(mi-lorenteggio.com) Roma, 17 febbraio 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le alte cariche istituzionali dello Stato italiano e della Santa Sede, hanno partecipato, a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, ai colloqui con le delegazioni vaticana e italiana, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell’Accordo di modificazione del Concordato.

