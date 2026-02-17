Arengario di Monza: la posizione dell’associazione Connetti Monza e Brianza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 febbraio 2026. Connetti Monza e Brianza torna ad esprimere, come da precedente comunicato, profonda preoccupazione per il modus operandi adottato dall’Amministrazione Comunale in merito al progetto per la nuova accessibilità dell’Arengario.

Apprendiamo dalla stampa che, a seguito di un tavolo tenutosi negli scorsi giorni tra il Sindaco e alcune associazioni culturali monzesi, si va verso l’ascensore interno “griffato” Boeri. L’associazione precisa anzitutto che l’incontro avvenuto in Comune ha coinvolto solo un numero esiguo di associazioni culturali, non tutte quelle presenti sul territorio comunale. Una quantità di realtà certamente insufficiente per potere parlare di scelta “condivisa dalla città”. Inoltre, per Connetti, il cuore del problema non è il merito della soluzione architettonica prescelta (ascensore interno anziché esterno), ma è il “metodo” utilizzato.

“Riteniamo infatti – precisa il sodalizio – che la firma di una archistar come Boeri non possa sostituire il rigore scientifico della tutela monumentale, né giustificare l’abbandono di concorsi pubblici che avrebbero valorizzato talenti emergenti e soluzioni meno costose, evitando lo spreco di denaro pubblico”.