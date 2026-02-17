BERGAMO, ASSESSORE TERZI: REGIONE AVVIA IL TAVOLO CON ANAS E GLI ENTI LOCALI DELLA VALLE SERIANA PER LA VARIANTE ALLA SS 671

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2026 – E’ stato avviato il percorso per la progettazione della Variante alla SS 671, nota come Variante delle Curve della Selva. Positivo e proficuo l’incontro svoltosi questo pomeriggio tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, la Comunità Montana Valle Seriana, i sindaci di Clusone e Ponte Nossa e Anas, che ha restituito l’ottimizzazione della soluzione proposta dal territorio per sgravare la viabilità in Valle Seriana. Al vertice ha partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

“È iniziato il percorso per la progettazione di un’opera importante e complessa – ha evidenziato l’assessore Terzi – fondamentale per migliorare la viabilità della Valle Seriana, che la richiede da tempo, ovvero la Variante delle Curve della Selva. Oggi si è tenuto un momento importante di confronto con i territori, per definire quale sia la soluzione migliore su cui concentrarsi, tra quelle elaborate dalla Comunità Montana. Anas, che è il soggetto attuatore, ha restituito l’ottimizzazione di una delle proposte, che tra le altre cose prevede un’unica galleria a Ponte Nossa, considerandola la soluzione migliorativa per esigenze paesaggistiche e ambientali”.

Tra gli interventi previsti per il potenziamento e l’adeguamento della SS 671 ‘della Val Seriana’, quello della variante agli abitati di Ponte Nossa e Clusone ha la funzione di aggirare i centri abitati e di superare i problematici tornanti attualmente presenti sul tracciato, in località Ponte di Selva.

“Da oggi parte il percorso di progettazione – prosegue l’assessore Terzi – dopo anni di incertezza. Nei prossimi mesi Anas si occuperà dello studio del traffico, delle indagini geologiche e dei rilievi topografici, che ci saranno restituiti per il prossimo autunno. Si procederà poi alla elaborazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica e all’avvio dell’iter autorizzativo”.

“L’obiettivo – conclude l’assessore – è consegnare una nuova articolazione stradale a questo territorio che necessita di un’alternativa alle Curve della Selva per migliorare la viabilità: questo si traduce in ricadute positive sia in termini di vivibilità sia di sviluppo industriale della Valle”.

