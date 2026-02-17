CENTRALE DISTRICT E AVIS MILANO: DONAZIONE DA GI GROUP, IL GRANDE CUORE DEL DISTRETTO PER LA CITTÀ OLIMPICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2026 – Maratona invernale di solidarietà per Centrale District. Il Comitato di Zona 2 che vede insieme tutte le più importanti realtà alberghiere e imprenditoriali del quartiere della Stazione Centrale e di piazza Repubblica, rinnova il proprio impegno con AVIS Milano nel periodo cruciale dei Giochi Olimpici con una donazione da record.

Ieri davanti alla sede di Gi Group, socio di CD, in Piazza IV Novembre 5, l’autoemoteca di AVIS ha ospitato una ventina di persone che hanno scelto di donare sangue.

Una mattinata che ha coinvolto i dipendenti del Gruppo, i soci di Centrale District e i cittadini del quartiere.

L’appuntamento si inserisce in un percorso già consolidato: negli ultimi anni Avis Milano è stata ospitata da diverse realtà simbolo del Distretto, tra cui Principe di Savoia, l’Excelsior Hotel Gallia, The Westin Palace Milan e Mercato Centrale, a testimonianza di una rete sempre più compatta e attiva nel promuovere la cultura della donazione. Con questa nuova tappa, Centrale District conferma la volontà di coinvolgere progressivamente tutti i propri soci in un progetto di responsabilità condivisa.

“Di fronte alla pressione a cui sono sottoposte le strutture ospedaliere cittadine, è un bel segnale quello lanciato da Centrale District, dai suoi soci e dai dipendenti di Gi Group che faranno un gesto semplice che, però, può avere un impatto importante sulla vita di tanti e tante – commenta Lamberto Bertolè, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano – Un esempio che ci rende orgogliosi del tessuto produttivo che questa città riesce ad esprimere. Non dimentichiamo, inoltre, che donare il sangue è anche un’occasione di prevenzione e di monitoraggio del proprio stato di salute che aggiunge un valore a questa scelta che deve motivare tutti e tutte.”

“Questo periodo, che vede la città impegnata sul fronte delle Olimpiadi, si sta rivelando particolarmente impegnativo anche per la sanità, forse nel peggiore dei modi. Infatti già dal 2 gennaio soffriamo quotidianamente di carenze di unità di sangue che hanno superato anche le -2.000 unità giornaliere. Abbiamo assolutamente necessità di donazioni e soprattutto di nuovi donatori per garantirci le cure per tutti. Un grazie di cuore a coloro che sono disponibili.” – Sergio Casartelli, Direttore Generale di AVIS Milano.

“In un periodo in cui Milano è al centro dell’attenzione internazionale e vive un incremento di presenze, eventi e attività, garantire scorte di sangue adeguate rappresenta un gesto concreto di responsabilità verso la comunità e verso il sistema sanitario cittadino. La collaborazione tra Centrale District e Avis Milano si inserisce proprio in questa prospettiva: contribuire attivamente al benessere della città in un momento di grande visibilità ma anche di potenziale maggiore fabbisogno”, spiegano da GI Group.

Tra le promotrici della giornata di donazioni, ormai appuntamento consolidato del calendario del District, c’è Camilla Doni, proprietaria del Best Western Hotel Madison e membro del board di Centrale District:

“Essere al fianco di Avis Milano in un momento così importante per la città è per noi un segno di coerenza e responsabilità. Le Olimpiadi rappresentano un’occasione straordinaria per Milano, ma anche un momento in cui è fondamentale rafforzare i servizi e il supporto alla comunità. Come Distretto vogliamo fare la nostra parte.”