CRANS-MONTANA, PRESIDENTE FONTANA: GIOVEDÌ ‘PREMIO ROSA CAMUNA’ AL TEAM DEI PROFESSIONISTI LOMBARDI INTERVENUTI NELLA TRAGEDIA SVIZZERA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2026 – l presidente Attilio Fontana e la Giunta regionale hanno deciso di conferire il ‘Premio Rosa Camuna 2026’ al Team dei professionisti della Lombardia intervenuti a seguito della tragedia di Crans-Montana.

La consegna della più alta onorificenza della Regione avverrà giovedì 19 febbraio, alle ore 14, a Milano, nella Media Lounge di piazza Città di Lombardia. “Un’iniziativa – spiega Attilio Fontana – che anticipa eccezionalmente la tradizionale cerimonia del 29 maggio, in occasione della ‘Festa della Lombardia’, e che fa seguito alle notizie, comunicate nei giorni scorsi, del trasferimento dalla terapia intensiva ai reparti specializzati, di tutti i feriti rimasti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana”. “Un riconoscimento e un ringraziamento formale – conclude il presidente Fontana – alle donne e agli uomini che hanno raggiunto un risultato tanto difficile quanto importantissimo”.

Redazione