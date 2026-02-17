Forestami porta a Rho un altro bosco in via Deledda

Piantagione collettiva sabato 28 febbraio: c’è tempo per iscriversi da oggi a venerdì 27

(mi-lorenteggio.com) Rho, 17 febbraio 2026 – Dopo la piantagione realizzata a fine 2025 in via La Malfa a Passirana, il progetto Forestami approda in via Deledda nel quartiere Stellanda. Dal 2019 Forestami coinvolge cittadini, comunità locali, istituzioni, associazioni e aziende con l’obiettivo di mitigare il cambiamento climatico attraverso la piantagione di 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030.

Il progetto Forestami nasce da una ricerca scientifica del Politecnico di Milano sulle potenzialità e i benefici della forestazione urbana nell’area metropolitana milanese. Dopo uno studio dell’impatto dell’incremento del verde in contesti urbani sulla salute e sul benessere psicofisico della popolazione, ora si procede con azioni partecipate sul territorio metropolitano. Il Comune di Rho ha accolto con favore la proposta e si prepara a ospitare una seconda piantagione.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, martedì 17 febbraio, e sarà possibile indicare la propria partecipazione fino a venerdì 27 febbraio tramite il link https://tinyurl.com/piantagione-rho-2026.

L’iscrizione, tramite Eventbrite, permetterà di organizzare al meglio la piantagione collettiva di sabato 28 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.00. Sul posto la Cooperativa Officina organizzerà nei prossimi giorni la preparazione dell’area per la piantagione.

Così dichiara l’assessora all’Ambiente Valentina Giro: “In questi quattro anni abbiamo sviluppato diverse collaborazioni con associazioni del territorio e piantumato oltre 2.000 piante forestali e più di 2.000 alberi a pronto effetto. Altri sono in arrivo in questi mesi. Dopo la positiva esperienza vissuta in via La Malfa con Forestami, confidiamo in una partecipazione numerosa e appassionata anche a Stellanda per lavorare insieme a una città più verde e resiliente”.