(mi-lorenteggio.com) Milano 17 febbraio 2026. Il Padiglione Ferroviario del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia si trasforma con Under Milano: Atlante immaginario, il progetto fotografico di Sergio Raffaele e Tiziano Demuro, attivo dal 2018. Un’indagine visiva che esplora la metropolitana milanese come universo nascosto che scorre sotto la città visibile.



Utilizzata ogni giorno da oltre un milione di passeggeri, la metropolitana di Milano è abitata da una comunità nomade che attraversa spazi ibridi, regolati da codici in continua evoluzione. In Under Milano la routine del viaggio quotidiano perde il suo carattere passivo per diventare esperienza condivisa: lo sguardo si sposta dal luogo oggettivo al modo in cui viene vissuto, trasformato e interiorizzato.



“Seppur sostenuto da un forte impianto estetico, il progetto supera il puro godimento visivo per spingersi verso un’indagine antropologica attiva, cercando di svelare un paesaggio nascosto, intimo, sotterraneo e pulsante. Under Milano, complice l’alchimia tra le differenti personalità dei due fondatori, mette insieme un caleidoscopio di ambienti e situazioni del sottosuolo milanese, focalizzando l’attenzione su attimi, dettagli e atmosfere che, insieme, tessono un vissuto quotidiano precario e prezioso”, afferma Sonia Borsato, curatrice del progetto Under Milano.



L’allestimento nel Padiglione Ferroviario, costruito come una tipica stazione liberty italiana, amplifica questa dimensione narrativa, mettendo in risonanza l’architettura dello spazio con il tema del transito, del movimento e della sospensione. Il Museo diventa così un atlante immaginario, un luogo di attraversamento in cui il visitatore è invitato a rallentare e a osservare ciò che solitamente resta inavvertito. Il percorso si completa con la sezione Oltrepassare il traffico esposta nel Padiglione, che analizza la mobilità urbana dal punto di vista infrastrutturale e storico, mostrando come metropolitane, funicolari e ascensori abbiano trasformato le grandi città. Il sottosuolo emerge come spazio funzionale e strategico, capace di superare i limiti della superficie urbana e ridefinire il rapporto tra città, movimento e tempo.





PADIGLIONE FERROVIARIO DEL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA

Il Padiglione dedicato ai trasporti ferroviari, tra i più amati del Museo, racconta un sistema tecnologico che dalla prima metà dell’Ottocento contribuisce a disegnare geografie economiche, sociali e politiche su varie scale, da quella locale a quella intercontinentale. La sua struttura rappresenta un nodo fondamentale dove convergono flussi diversi: la stazione. All’interno sono esposti locomotive, vagoni e tram concepiti per tracciati obbligati, ciascuno con una propria storia.

La strada ferrata è riconoscibile nei suoi elementi caratteristici: binari sorretti da traversine e massicciata, dispositivi di segnalamento visibili da lontano e da vicino, tender e catenarie per l’alimentazione dei motori lungo il percorso. I bypass mostrano come nel tempo sia stato possibile oltrepassare ostacoli naturali, unendo ma anche dividendo territori.

Il Padiglione presenta un sistema nato con singole linee e sviluppatosi fino a diventare una rete per muovere merci e persone lungo il Paese e attraverso l’Europa, consentendo tragitti quotidiani per lavoratori e studenti e anche itinerari turistici per chi si sposta per diletto.

Tra le rarità in esposizione figurano la locomotiva elettrica E 430 del 1900, la Gr 552 della “Valigia delle Indie”, le motrici a vapore Gr 691 e 685, il Gamba de Legn, l’Omnibus a cavalli e lo storico Tram “MILANO 1928” di ATM.

Under Milano è un progetto fotografico di Sergio Raffaele e Tiziano Demuro, nato nel 2018 e tuttora in corso. Il lavoro esplora il volto nascosto della città, indagando lo spazio sotterraneo della metropolitana di Milano come luogo metafisico. Il viaggio viene scomposto nei suoi elementi minimi e il sottosuolo diventa un dispositivo narrativo latente, in cui ogni immagine agisce come una scintilla, attivando storie possibili.

Alla base del progetto vi è una collaborazione stretta tra i due autori, che hanno scelto di sospendere l’autorialità individuale per costruire un linguaggio visivo comune. Attraverso un processo condiviso di osservazione, hanno definito regole formali e narrative precise con l’obiettivo di dare forma a una narrazione uniforme e coerente.

In dialogo con la lezione di Franco Albini, Franca Helg e Bob Noorda, la sottrazione diventa metodo. Le immagini rinunciano allo spettacolo per privilegiare l’ascolto, invitando a uno sguardo più profondo su una Milano fragile e profondamente umana.



Sonia Borsato. Docente di Storia dell’Arte contemporanea e Museologia del contemporaneo presso l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. È stata direttrice artistica di “Atelier# Nuove narrazioni contemporanee” per Fondazione Alghero; EXMA. Centro d’Arte e Cultura di Cagliari; Su Palatu, spazio culturale per la fotografia. Ha curato mostre in Italia e all’estero. Autrice di monografie e saggi tra cui Lligams di Gianpaolo Arena (2025, Quodlibet) e Nelle giornate chiare si vede Europa, personale di Myriam Meloni per Fotografia Europea (2023).