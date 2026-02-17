Incendio Teatro Sannazaro di Napoli, Giuli sente Manfredi

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, da questa mattina sta seguendo dalla Liguria l’evolversi dell’incendio che all’alba ha colpito il Teatro Sannazaro di Napoli. Il Ministro è in costante contatto con il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il quale si è subito confrontato sulla situazione in corso. È previsto, appena le condizioni dell’emergenza lo permetteranno, anche un confronto con il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

Nel primo pomeriggio, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, si recherà a Napoli per un sopralluogo utile al monitoraggio dei danni e alla valutazione degli interventi necessari per tutelare la struttura del Sannazaro.