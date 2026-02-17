Olimpiadi Milano Cortina 2026: il ministro Giancarlo Giorgetti in visita al Villaggio olimpico di Predazzo

(mi-lorenteggio.com) Predazzo, 17 febbraio 2026 – Visita istituzionale del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, lo scorso 14 febbraio 2026 – alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, sede del Villaggio olimpico che in questi giorni ospita atleti e delegazioni impegnati nei Giochi di Milano Cortina 2026.

Ad accompagnare il ministro nel sopralluogo alla struttura il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il comandante della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, generale Sergio Giovanni Lancerin e il direttore generale della Provincia Raffaele De Col.

Il Villaggio olimpico sta accogliendo 430 atleti provenienti da 65 nazioni nel corso delle Olimpiadi e 180 atleti di 23 nazioni durante le Paralimpiadi, confermandosi uno dei cuori pulsanti dell’evento. Una struttura moderna e funzionale che sta rispondendo pienamente alle esigenze logistiche dei Giochi e che, al termine della manifestazione, lascerà un’eredità duratura alla Guardia di Finanza e al territorio.



“È una grande soddisfazione – ha dichiarato Giorgetti –dopo aver affrontato tante difficoltà, poter dire oggi che qui si vive bene, ci si prepara al meglio e si mangia benissimo. Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza: la Scuola Alpina di Predazzo avrà tutto ciò che serve in termini di modernità e strutture per garantire l’addestramento dei prossimi cinquant’anni”.

“La visita del ministro – ha aggiunto il presidente Fugatti – conferma l’importanza del lavoro svolto in questi anni. Il Trentino sta dimostrando di essere all’altezza di una sfida internazionale, mettendo in campo organizzazione, competenza e spirito di squadra. Questa struttura non è solo al servizio dei Giochi, ma rappresenta un investimento strategico che resterà al territorio e alla Guardia di Finanza anche dopo la conclusione delle Olimpiadi”.