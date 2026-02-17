Rozzano. Pulizia e decoro urbano, operatori in campo per una città più curata

Prosegue l’azione del Comune per la pulizia e il rispetto degli spazi pubblici. Nei quartieri e nei parchi sono impegnati circa 20 operatori provenienti da percorsi di lavori di pubblica utilità.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 17 febbraio 2026 – Un impegno quotidiano per una città più pulita e vivibile. Il Comune continua a investire con convinzione nella cura della città e nel mantenimento del decoro urbano anche grazie al lavoro di circa 20 operatori che provengono da percorsi di lavori di pubblica utilità e che rappresentano un supporto fondamentale per l’amministrazione comunale.

Gli operatori si occupano ogni giorno della pulizia di aree e spazi pubblici assegnati su base giornaliera. Un’attività svolta sette giorni su sette, che contribuisce in modo concreto a garantire ordine, pulizia e vivibilità nei diversi quartieri della città.

Oltre ai marciapiedi e alle aree pedonali, particolare attenzione è dedicata agli interventi di raccolta del fogliame nei parchi e nelle aree verdi, un’azione essenziale non solo per il decoro, ma anche per la sicurezza e la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini.

Ogni giorno, tuttavia, gli operatori si trovano a raccogliere rifiuti che potrebbero essere facilmente conferiti negli appositi cestini: bottiglie e cartacce lasciate sulle panchine, sacchetti abbandonati nelle aree verdi, piccoli rifiuti depositati a terra a pochi passi dai contenitori. Situazioni che vengono puntualmente risolte grazie agli interventi di pulizia, ma che potrebbero essere evitate con un gesto di attenzione in più da parte di tutti. Basterebbe poco per mantenere i luoghi pubblici decorosi e accoglienti, nel rispetto della comunità e dell’ambiente.

“Il decoro urbano è un biglietto da visita della nostra città e un segno di rispetto verso chi la vive ogni giorno – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – Il lavoro svolto da questi operatori, insieme all’impegno del Comune, dimostra come la collaborazione e il senso di responsabilità possano tradursi in risultati concreti per tutta la comunità. Chiediamo ai cittadini di fare la propria parte: prendersi cura degli spazi comuni significa prendersi cura della nostra città”.

Sulla stessa linea l’assessore al decoro urbano Lucia Galeone: “Grazie a questo presidio costante riusciamo a intervenire quotidianamente su diverse zone della città, con un’attenzione particolare ai parchi e agli spazi pubblici più frequentati. È un lavoro silenzioso ma fondamentale, che merita riconoscimento e rispetto. La collaborazione dei cittadini è però indispensabile: la sensibilizzazione e i comportamenti responsabili sono il primo passo per ridurre il degrado”.

L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a promuovere una cultura della cura degli spazi comuni, nella consapevolezza che il decoro urbano è il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni, operatori e cittadini.