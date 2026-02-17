Salute: ai blocchi di partenza la Mini Maratona della Prevenzione

Nella Milano che celebra lo sport Olimpico e Paralimpico, al via un progetto pilota che coinvolge 400 studenti e le loro famiglie sui temi della prevenzione: alimentazione, equilibrio psicofisico, sport e prevenzione oncologica con focus su HPV

Obiettivo: trasformare la prevenzione in una cultura quotidiana, dentro e fuori la scuola in allegria

Un vademecum raccoglierà i consigli degli esperti e i divertenti quiz per giocare in famiglia e con gli amici allenandosi alle buone abitudini

Milano, 17 febbraio 2026 –Mentre Milano celebra lo sport Olimpico e Paralimpico, Osservatorio metropolitano di Milano e Women Care ETS lanciano la Mini Maratona della Prevenzione.

Le due associazioni, in partnership conl’ICS Spiga e altri importanti istituzioni e realtà associative* lanciano una grande e decisiva sfida per la salute dei giovanissimi con un progetto di prevenzione a 360 gradi.

L’iniziativa, presentata oggi in Regione Lombardia alla presenza del presidente, Attilio Fontana e dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e alle Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, coinvolgerà da gennaio a maggio 400 studenti tra gli 11 e i 14 annidell’Istituto Comprensivo Statale Milano Spigainsieme alle loro famiglie, chiamate a diventare parte integrante di un percorso educativo che promuove i corretti stili di vita.

“Un’iniziativa che ho apprezzato sin da subito perché è sulla prevenzione che si gioca il futuro della nostra sanità – ha detto il presidente Attilio Fontana – E’ importante che i giovani sappiano quanto contano gli stili di vita per la loro salute mentale e fisica.”

Il progetto integra alimentazione, movimento, benessere psicologico, prevenzione oncologica e inclusione sociale in un unico programma strutturato che vede la partecipazione di esperti di primo piano.**

Un programma che prevede non solo incontri, ma un percorso concreto fatto di quiz interattivi in classe a cura di Fondazione FEI, la donazione di carrozzine sportive da parte di Lions Club Missione Sport e Fondazione Bambini nel Cuore (Fondo Solidale interno a Fondazione di Comunità Milano) a Dragons e AUSportiva i cui atleti faranno dimostrazioni di Wheel Chair Rugby e scherma in carrozzina e una mattinata tutta di sport e giochi in movimento ospiti di Play More con la collaborazione di Shoot and Run.

Obiettivo: trasformare la prevenzione in una cultura quotidiana, dentro e fuori la scuola in allegria.

L’evento conclusivo del progetto, è in programma il 28 maggio nell’Aula Magna dell’Istituto Spiga (dirigente Angela Di Nardo) e prevede, tra le altre cose, un incontro aperto a genitori, studenti, insegnanti, con la partecipazione di tutti i relatori, delle associazioni promotrici, dei partner e dei testimonial, consegna degli attestati di omaggi e gadget.

Un vademecum raccoglierà i consigli degli esperti e i divertenti quiz per giocare in famiglia e con gli amici allenandosi alle buone abitudini.

“Ci siamo molto occupati di sana alimentazione ma, consapevoli che è solo uno dei pilastri della prevenzione, abbiamo voluto realizzare un progetto pilota a 360 gradi destinato ai giovanissimi all’interno delle scuole: un modello innovativo anche per la rete di associazioni coinvolte che sta già suscitando forte interesse sul territorio”, spiega Carla De Albertis, responsabile Cultura e Sociale di Osservatorio Metropolitano.

“Abbiamo costruito un modello misurabile e replicabile, fondato su un’alleanza stabile tra istituzioni, scuola, sanità, terzo settore e territorio, capace di generare un impatto duraturo che va oltre il singolo progetto”, commenta Olga Cola, Presidente di Women Care ETS.

L’impegno di Regione Lombardia

Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e alle Pari opportunità della Regione Lombardia commenta: “La Mini Maratona della Prevenzione è un progetto che parla ai ragazzi e alle loro famiglie con un linguaggio concreto, positivo e inclusivo, affrontando temi fondamentali come alimentazione, benessere psicofisico, sport e prevenzione oncologica. Iniziative come questa dimostrano quanto sia strategico investire sull’educazione alla salute fin dalla giovane età, valorizzando il ruolo della scuola e della famiglia come alleati imprescindibili. Ospitare questo evento a Palazzo Lombardia significa ribadire l’impegno di Regione Lombardia nel promuovere una cultura della prevenzione, dell’inclusione e delle pari opportunità, mettendo al centro i più giovani e il loro futuro.”

“La prevenzione conta quando esce dai discorsi ed entra nella vita dei ragazzi. La Mini Maratona della Prevenzione fa proprio questo: mette in squadra famiglie, insegnanti e territorio. Risultato? Più consapevolezza, più fiducia, più strumenti per chiedere aiuto e scegliere meglio ogni giorno. E i diritti diventano fatti: salute, informazioni chiare, opportunità educative serie e inclusione vera, senza lasciare indietro nessuno”, spiega Riccardo Bettiga – Psicologo psicoterapeuta, Garante per l’Infanzia Adolescenza Tutela Fragilità Regione Lombardia.

Un minore su 4 è in sovrappeso o obeso

“In Italia l’eccesso di peso infantile resta un’emergenza – commenta Evelina Flachi, nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione – Nel 2025 oltre 1 minore su 4 (26,7% tra 3-17 anni) è in sovrappeso o obeso, con picchi al Sud fino a 4 su 10. Le cause principali sono abitudini alimentari scorrette e sedentarietà. Intervenire precocemente è fondamentale, perché il sovrappeso in età infantile aumenta il rischio da adulti di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2.”

La sfida HPV: obiettivi ancora lontani

Carlo Antonio Liverani, Fondatore del Centro di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia genitale HPV correlata Clinica Mangiagalli, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano: “La strategia OMS “90-70-90” mira entro il 2030 a vaccinare il 90% delle ragazze contro l’HPV, ma a livello globale la copertura della prima dose è ancora solo del 31% e non supera il 7% nei maschi. In Italia il 66% delle ragazze e il 55,8% dei ragazzi ha completato o avviato il ciclo vaccinale: Umbria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto sono le Regioni più virtuose, ma nessuna raggiunge il target del 90%, nonostante un trend in crescita al 2024.”

Sport, valori, rispetto e inclusione

Tra gli esperti anche Daniele Gilardoni, undici volte campione del mondo di canottaggio che commenta: “Lo sport non ti dà solo muscoli: ti dà forza morale, ti dà spirito d’iniziativa, grinta e, soprattutto, la capacità di decidere con la tua testa. Lo sport ci insegna a rialzarci dopo le sconfitte, a farne tesoro per ricominciare ancora più forti e capaci di inseguire i nostri obiettivi”.

*Partnership: Lions Club Missione Sport, Fondazione FEI, Fondazione Bambini nel Cuore – Fondo Solidale interno a Fondazione di Comunità Milano. Sostenitori: Panathlon Milano, UNVS Milano, Shoot and Run, e Play More. Con il patrocinio di AGEO e dell’Ordine della professione di ostetrica/o interprovinciale di Bergamo, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza e Sondrio.

** Riccardo Bettiga – Psicologo psicoterapeuta, Garante per l’Infanzia Adolescenza Tutela Fragilità Regione Lombardia, Carlo Antonio Liverani – Fondatore del Centro di Eccellenza Centro di riferimento per la prevenzione diagnosi e cura della patologia genitale HPV correlata Clinica Mangiagalli, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Università degli Studi di Milano, Evelina Flachi -Biologa Nutrizionista Presidente Fondazione FEI

Daniele Gilardoni – Sportivo 11 volte Campione del Mondo di canottaggio, testimonial di uno degli incontri.s

