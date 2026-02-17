Senago, Polizia Locale sgombra villetta da occupazione abusiva. Pase (Lega): “Operazione delicata gestita con professionalità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2026 – “Desidero complimentarmi con gli agenti della Polizia Locale di Senago e con Fabio Tagliabue che oggi è Comandante a Triuggio, ma che allora comandava la squadra – dichiara Pase – per la professionalità e il senso dello Stato dimostrati in un’operazione delicata, gestita con equilibrio e attenzione, data anche la presenza di minori all’interno dell’immobile.

immobile di via Farini, frutto di un abuso edilizio che a suo tempo avevo personalmente segnalato con forza quando, oltre vent’anni fa, ero membro della Commissione Edilizia del Comune, é stato in seguito acquisito al patrimonio del Comune per fini sociali. Un immobile questo, che deve essere e deve rimanere un patrimonio utile a progetti sociali per tutta la comunità Senaghese. Per questo motivo, il tentativo di occupazione da parte di un gruppo di stranieri è ancora più grave.

Già in passato come Lega ci eravamo mobilitati per impedire l’istallazione abusiva di un campo Rom proprio accanto a questa villetta.

Continueremo a vigilare e stare dalla parte dei cittadini e dalle Forze dell’Ordine. La sicurezza dei cittadini e la tutela della legalità devono restare una priorità assoluta, soprattutto quando si tratta di contrastare fenomeni di occupazione abusiva. L’intervento tempestivo è un segnale chiaro di presenza delle istituzioni sul nostro territorio e della volontà politica di non accettare sacche di illegalità.

Desidero ringraziare inoltre i residenti, che hanno segnalato tempestivamente la situazione.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale – conclude Pase – per mantenere le nostre comunità più sicure e vivibili”.