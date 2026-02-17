Tragedia di Crans Montana – Scurati (Lega): “Da Regione Lombardia, dopo l’assistenza ai feriti e alle famiglie, un’attenzione costante anche al procedimento giudiziario per accertare fino in fondo le responsabilità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2026 – “La mozione discussa oggi in Consiglio regionale è stata una preziosa occasione per dare atto a Regione Lombardia della risposta di altissimo livello delle equipe sanitarie e di AREU in occasione della tragedia di Crans Montana, sia in termini di professionalità che di tempestività e di umanità. Un plauso quindi alla Giunta regionale che ha deliberato di conferire il Premio Rosa Camuna 2026 a tutti i sanitari e agli psicologi coinvolti nelle operazioni di soccorso e sostegno” dichiara Silvia Scurati, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Attività produttive di Palazzo Pirelli.

“Quest’oggi, nel ribadire il sostegno alle famiglie e ai giovani che si trovano fuori pericolo, abbiamo confermato la richiesta istituzionale di fare chiarezza, per accertare ogni responsabilità fino in fondo ed evitare il ripetersi di simili tragedie. Come Lega abbiamo convintamente sostenuto la richiesta di impegnare la Giunta nel rafforzare ogni possibile azione di accertamento della verità, anche con una eventuale costituzione come parte civile nel procedimento” aggiunge Scurati.

“Infine, Regione Lombardia non lascerà da soli i ragazzi segnati da questo evento e seguirà l’iter della riabilitazione, ma soprattutto va ad istituire un Fondo Speciale di sostegno che concorrerà alle spese urgenti e documentate sostenute dalle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti. Un gesto di grande responsabilità a tutela di tutti i cittadini lombardi” conclude Scurati.