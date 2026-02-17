TRENORD: NEGRI (PD), “DELUDENTI I DATI SULLA PUNTUALITÀ, INFERIORI RISPETTO ALLA MEDIA DELLO SCORSO ANNO, DI DIECI PUNTI SOTTO LA MEDIA NAZIONALE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 febbraio 2026 – “I dati diffusi da Trenord sono ancora una volta deludenti. La puntualità dichiarata per il mese di gennaio, ferma all’82,2%, è inferiore di un punto rispetto alla media del 2025 e di quasi 10 punti inferiore alla media nazionale dichiarata da Trenitalia. Le nuove linee, come la S19, hanno diversi problemi e molto probabilmente concorrono a peggiorare le performance del nostro trasporto ferroviario regionale. Nemmeno il dato sul numero di passeggeri può essere considerato straordinario se confrontato agli anni precovid. Tutto questo per ricordare che nel 2023 Trenord ha beneficiato di un rinnovo decennale senza gara del contratto di servizio e ha ottenuto un aumento delle risorse annuali erogate dalla Regione di 110 milioni di euro, il 20% in più rispetto agli anni precedenti, in ragione di un impegno incrementare in modo molto consistente sia la puntualità che l’offerta del servizio. Da questi numeri ci pare di poter dire che il risultato non è raggiunto, ma è pur vero che Trenord non brilla di trasparenza rispetto ai dati forniti e fino ad ora sia l’azienda che l’assessore Lucente stanno evitando il confronto sui numeri. Ma i cittadini, i pendolari in primis, hanno diritto di sapere se Trenord stia effettivamente meritando le risorse in più. A noi non sembra.”

Lo dichiara Simone Negri, capodelegazione del Partito Democratico in commissione trasporti della Regione Lombardia, commentando i dati diffusi oggi da Trenord.