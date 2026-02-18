25, 26 e 27 febbraio torna il Social Innovation Campus in MIND, per valorizzare i talenti dei giovani e costruire luoghi di futuro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 febbraio 2026 – Torna in presenza in MIND Milano il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza, evento di riferimento in Italia per dialogare e coinvolgere le nuove generazioni sui temi dell’innovazione sociale. Un appuntamento imperdibile anche per le realtà del Terzo Settore, dell’economia sociale, aziende profit, finanza, centri di ricerca, università e per tutti coloro che sono interessati ad approfondire i temi dedicati all’innovazione, alle tecnologie, all’impatto sociale e alla valorizzazione dei talenti. Il programma di attività dell’evento apicale di febbraio passa da due a tre giornate (25, 26 e 27 febbraio) per accogliere la crescente richiesta di partecipazione delle scuole superiori, IFTS e ITS di tutta Italia. Nelle tre giornate di febbraio, l’apice di un percorso circolare che dura tutto l’anno (dalla fine di un’edizione all’inizio della successiva), gli studenti sono coinvolti attivamente in circa 200 iniziative in presenza e online – tra talk, spettacoli, hackathon, contest e laboratori interattivi – costruite in collaborazione con oltre 70 partner. Il Campus ha coinvolto dal 2020 circa 45.500 partecipanti, di cui oltre 32.700 giovani studenti delle scuole superiori di II grado, ITS /IFTS, universitari della Lombardia e di altre regioni d’Italia.

L’evento di apertura si terrà il 25 febbraio dalle 09:30 e approfondirà il tema “Talents 4 Social Innovation. Luoghi di Futuro”, ovvero i luoghi fisici ma anche immateriali dell’innovazione sociale nei quali costruire relazioni, competenze e opportunità per lo sviluppo sostenibile e pacifico del futuro. Partirà dal dialogo tra una germanista, Marina Brambilla, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, e un economista, Mario Calderini, Politecnico di Milano, sull’importanza anche di valori immateriali per lo sviluppo di luoghi sostenibili e inclusivi. A seguire i giovani, protagonisti del Campus, saliranno sul palco a porre domande agli stakeholder di MIND suiluoghi di innovazione – Andrea Ruckstuhl, Lendlease; Mauro Capitanio, Principia; Roberto Crugnola, IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio; Elena Trovesi, Human Technopole; Giuseppe Venier, UMANA. Gli studenti universitari e degli ITS vincitori dell’Hackathon Talenti STEM per l’Innovazione Sociale parteciperanno ad un confronto con Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo e Matteo Mille, Chief Sales E&O Microsoft, sul tema tecnologie e accessibilità ai luoghi della cultura. La seconda parte sarà dedicata al valore della cooperazione anche in contesti di concorrenza e di competizione, con lo spettacolo “Noi o loro, questo è il dilemma”, a cura di Taxi 1729, e con il dialogo tra giovani cooperatori ed esponenti del mondo dell’imprenditorialità e dell’economia civile: Vittoria Ventura, Fondosviluppo; Renato Zaghini, Consorzio Tutela Grana Padano; Fabrizio Grillo, Federated Innovation @MIND; Massimo Minelli, Fondazione Triulza.

https://www.sicampus.org/events/evento-di-apertura-sicampus-25-febbraio-2026/

Nuove location per un evento diffuso in MIND: al Big Theatre l’evento d’apertura, tutti i talk del programma culturale aperti anche a operatori e cittadini, i team dell’hackathon in presenza e laboratori. In Auditorium, Social Innovation Academy, Rold Academy, Scuola di Restauro di Botticino e CIMA – Campus Lombardo degli ITS, attività per le scuole superiori.

199 ATTIVITÀ IN PRESENZA E ONLINE CON FORMAT INTERATTIVI E TEMI D’ATTUALITÀ

Il Social Innovation Campus vuole garantire agli studenti in ogni sua edizione format interattivi, contenuti attuali e stimolanti, utili per la crescita e le scelte future: uso responsabile delle tecnologie e dell’Intelligenza Artificiale, modelli imprenditoriali ad impatto, nuove frontiere nelle scienze della vita, impatto della ricerca scientifica nella nostra vita, sostenibilità, arte e lavori creativi, nuove competenze e soft skills richiesti dal mondo del lavoro, scenari futuri su diritti, previdenza sociale, interculturalità, inclusione e cittadinanza europea. Senza dimenticare la possibilità di proporre soluzioni per le città e le comunità del futuro data ai partecipanti agli hackathon in presenza e online che, supportati da mentor esperti, dovranno co-progettare su sfide reali lanciate da Principia, Fondosviluppo – Confcooperative, Lendlease – Federated Innovation @MIND, Fondazione Cariplo – Cariplo Factory, Unipol Assicurazioni e Microsoft.

La trasversalità e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale toccheràbuona parte dei temi di questa edizione e sarà declinato in numerose attività. I giovani approfondiranno strumenti e potenzialità del digitale per implementare e valorizzare le competenze trasversali e accedere al mondo del lavoro nei laboratori di CVing e Umana, che metterà a loro disposizione anche alcuni totem digitali e orientatori esperti per creare, non il solito CV, ma una biografia guidata unica, personale e motivante. Ragioneranno su come l’AI trasformerà il mondo del lavoro con Formaper e conl’Università degli Studi di Milano sucome governarla per custodire l’ambiente.

Sperimenteranno con gli ITS di CIMA laboratori pratici di gamification, cybersecurity, design di prompt e chatbot (ITS Rizzoli), automazione e robotica per trasporti e biomedicale (ITS Meccatronica), logistica robotizzata per il settore farmaceutico (ITS Move) e connessione tra tecnologia e sostenibilità (ITS Tech Talent Factory). Con Altroconsumo ideeranno soluzioni per l’alfabetizzazione digitale delle persone anziane.

Non mancheranno attività su Scienze della Vita, una delle specificità del distretto MIND: laboratori per esplorare l’architettura delle proteine e le loro funzioni, scoprendo il lavoro degli scienziati di Human Technopole; test motori per scoprire il legame tra attività fisica, sonno e benessere con IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio; il progetto didattico “Il Futuro è nel DNA” su scienza, sostenibilità, salute e nutrizione di Human Technopole e Fondazione Triulza. Il Politecnico di Milano farà vedere esempi di innovazione nel contesto biomedicale per capire come un’idea si trasforma in un prototipo per rispondere ad un bisogno sociale. Anche attraverso i laboratori del JRC – Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, sarà affrontato il ruolo della Ricerca Scientifica e il suo impatto nei diversi ambiti della nostra vita: dall’approccio sistemico Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus per gestire le risorse naturali, alle tecnologie e professioni nell’ambito dei veicoli del futuro; dallo studio del cambiamento climatico attraverso i dati satellitari a SIMEX, un simulatore in stile wargame per testare la resilienza energetica; dalle alternative alla sperimentazione sugli animali, allo studio degli indici per comprendere le esigenze della società del futuro. Non mancheranno talk ispirazionali con giovani ricercatori che condivideranno il loro percorso e incontri con alcuni studenti delle superiori che, attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per il benessere sociale, hanno ricevuto il Premio “Lombardia è Ricerca” di Regione Lombardia. L’antropologia forense a servizio dei diritti umani sarà il tema sviluppato da MUSA – Fondazione Terre des Hommes, mentre le differenze di genere in medicina saranno trattate da Top Italian Women Scientists. Fondazione Cariplo presenterà come gli scatti e sguardi di giovani fotografici aiutano a promuovere la cultura scientifica.

I giovani avranno l’occasione diconfrontarsi con diverse organizzazioni per conoscere nuove professioni e opportunità lavorative ad alto impatto sociale: Confcooperative Lombardia presenterà una cooperativa che integra tecnologie avanzate per restituire autonomia alle persone tetraplegiche, nuovi modelli di turismo sostenibile promossi dai giovani e l’esperienza dell’Associazione Prati Stabili della Valle del Mincio. Legacoop Lombardia, con il progetto Evoca, approfondirà con esperti e operatori le opportunità, le competenze e i trend del lavoro nei settori della cultura e del turismo. L’ONG AVSI farà conoscere l’ampia gamma di professioni e profili professionali di alto livello nel terzo settore e nel mondo della cooperazione allo sviluppo. Gruppo CAP presenterà i mestieri green del settore idrico.

Invitalia e Formaper (Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi) aiuteranno i giovani acapire come nasce e funziona un’impresa, fondamentale per fare scelte nel mondo che ci circonda. In questo ambito, Vita condurrà una riflessione sul rapporto tra giovani e lavoro, oltre pregiudizi e stereotipi, mentre CESVIP Lombardia lo farà sul tema dell’inclusione lavorativa facendo giocare insieme studenti e aziende. Rold Academy mostrerà tecniche collaborative per organizzare un team e raggiungere obiettivi. Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi introdurrà il ruolo dell’intelligenza esistenziale, intra e interpersonale per progettare il proprio futuro. Unipol Assicurazioni sensibilizzerà gli studenti sull’importanza della previdenza e della pianificazione finanziaria, attraverso strumenti digitali gamificati.

Numerose le iniziative per affrontare come saranno i luoghi del futuro, tra sostenibilità, bellezza e inclusività. Diversi i laboratori di co-progettazione su legalità e rigenerazione urbana, il riuso degli scarti industriali che diventano portatori di bellezza e cura dello spazio pubblico promossi da Fondazione Comunitaria Nord Milano insieme alle cooperative Stripes, la Grande Casa e il Torpedone, a Fondazione Paganelli e Assolombarda. JRC farà un’analisi con gli studenti dei progetti del Nuovo Bauhaus Europeo. Fratello Sole affronterà i temi dell’efficienza energetica e del fast fashion, mentre Legambiente Lombardia lo farà sulle relazioni tra le diverse specie animali presenti nelle nostre città. L’incontro del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale parlerà invece delle soft skills relazionali e organizzative necessarie per lavorare nell’ambito della sostenibilità. Il legame tra scelte alimentari, sostenibilità ambientale e salute sarà sviluppato da Planeat – Alimentiamoci.

I temi dell’arte e della cultura come motore di coesione sociale ed economica saranno affrontati da Confcooperative Sport Cultura. ITS Galdus coinvolgerà gli studenti in laboratori di design del gioiello , mentre Valore Italia in laboratori di restauro e in talk sulla comunicazione culturale.

Infine l’Europa continua ad essere protagonista grazie aEurope Direct Lombardia, CSV Milano e alla cooperativa Mistral che esploreranno le opportunità offerte dall’UE come Erasmus+, Corpi Europei di Solidarietà e tirocini di lavoro.

OLTRE 70 PARTNER DEL SOCIAL INNOVATION CAMPUS 2026 – PROTAGONISTI DEL PROGRAMMA CULTURALE. Il Social Innovation Campus èpromosso dalla Social Innovation Academy di Fondazione Triulza e organizzato dalla sua nascita in collaborazione con le ancore di MIND: Principia, Lendlease, Federated Innovation @MIND, Human Technopole, IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano. Fondazione Cariplo e Fondosviluppo sono i main partner dell’edizione 2026, realizzata anche con il supporto di Microsoft, Umana, Consorzio Grana Padano – main sponsor – e di Gruppo CAP, CVing, Unipol Assicurazioni S.p.A, e Valore Italia – come sponsor. Il Campus ha ottenuto il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e Protocollo Sostenibilità in Lombardia. Per garantire ai giovani format e contenuti vari e attuali, esperienze e sfide per misurarsi con il mondo reale, ilprogramma è costruito inoltre insieme a numerosi content partner, organizzazioni del mondo del terzo settore, dell’economia civile, della formazione e dell’innovazione: Altroconsumo, AVIS Lombardia, AVSI, BEEurope, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Cariplo Factory, CESVIP Lombardia, CNEL, Confcooperative Lombardia, Consorzio Nazionale CGM, CSR-IS il Salone CSR e dell’Innovazione Sociale, CSV Milano, CSV Net Lombardia, Digitalizzati, Enaip Lombardia, Europe Direct Lombardia, European Commission – JRC, EVOCA, Finlombarda, FOM – Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Formaper, Fratello Sole, Invitalia, ITS A. Rizzoli, ITS Galdus, ITS Meccatronica Lombardia, ITS Move, ITS Tech Talent Factory, Legambiente Lombardia, Manager Italia Lombardia, MISTRAL Società Coop Sociale Onlus, Net, Rold Academy, Scuola di Restauro di Botticino, Terre des Hommes Italia ETS, Tiresia, Top Italian Women Scientists. Il Campus è reso possibile grazie al supporto tecnico di Il Portico Cooperativa Sociale, Mimesi – Media Intelligence, Mondovisione Soc Coop Soc Onlus, Planeat.eco, Sicurezza 370, Stripes Coop Sociale Onlus. Sono Media Partners Ansa, Corriere Buone Notizie, Novà – Il Sole 24 Ore, TGR, Vita.